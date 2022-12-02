Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в совершении нескольких краж со взломом, имевших место в Йыгевамаа.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких краж
В течение последних несколько месяцев в районе Муствеэ и Касепяэ было совершено несколько краж со взломом с одинаковым почерком. Были украдены инструменты, иконы и другие предметы.
Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных людях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам.
Например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Касепяэ была замечена подозрительная активность. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу, благодаря чему его задержали в километре от места происшествия.
«Подозреваемым в преступлении оказался 65-летний местный житель, которого подозревают в еще нескольких кражах, совершенных в этом районе в последнее время», - рассказал следователь.
По ходатайству прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо подозреваемый в совершении преступлений был заключен под стражу на срок до двух месяцев.
«В ходе уголовного производства мы собираем дополнительные доказательства, чтобы определить, с какими из совершенных краж можно связать подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был освобожден из тюрьмы прошлым летом. На основании собранных доказательств есть основания полагать, что через полгода после освобождения он, к сожалению, вновь вступил на криминальную стезю, тем самым показав, что не желает быть законопослушным на свободе. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, мы запросили у суда разрешение на его арест», – сказала Йыгисоо.
В полиции добавили, что частично удалось вернуть украденные предметы, такие как бензопилы, инструменты и другие предметы. «Однако вызывает озабоченность то, что, поскольку некоторые люди посещают этот район только летом, у нас нет полной информации о том, кто еще пострадал от действий воров и какой ущерб был нанесен. Поэтому просим здешних дачников по возможности проверить свое имущество, чтобы убедиться, что оно не взломано. Если это было сделано, пожалуйста, не забудьте также сообщить в полицию», – напомнили полицейские.
В полиции напоминают, что, покидая дачу или загородный дом на время, следует взять с собой самое ценное. «Хорошо, если вы поддерживаете близкие отношения с соседями, которые могут приглядеть за вашим домом, а также забрать почту. В снежную зиму не помешает очистить от снега дорогу, ведущую к дому, чтобы злоумышленники видели, что дом не пустует», — посоветовал следователь полиции Тарво Аас.