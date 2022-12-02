Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких краж

В течение последних несколько месяцев в районе Муствеэ и Касепяэ было совершено несколько краж со взломом с одинаковым почерком. Были украдены инструменты, иконы и другие предметы.

Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных людях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам.

Например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Касепяэ была замечена подозрительная активность. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу, благодаря чему его задержали в километре от места происшествия.

«Подозреваемым в преступлении оказался 65-летний местный житель, которого подозревают в еще нескольких кражах, совершенных в этом районе в последнее время», - рассказал следователь.

По ходатайству прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо подозреваемый в совершении преступлений был заключен под стражу на срок до двух месяцев.