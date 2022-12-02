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ТЫНИС ПАЛЬТС ⟩ Государство должно вмешаться: Эстония в конце рейтингов распространенности интернета

Тынис Пальтс
, «Отечество»
Государство должно вмешаться: Эстония в конце рейтингов распространенности интернета
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Тынис Пальтс.
Тынис Пальтс. Фото: Andres Haabu
  • Государство должно помочь новым претендентам выйти на рынок
  • Решения государства пока ограничивают конкуренцию
  • Эстония находится в конце рейтингов по показателям распространенности интернета

Интернет со скоростью 100 Мбит/с через три года в каждый дом с ценой за подключение в 100 евро, куда входят и конечные устройства, – это реально, пишет член правительственной партии «Отечество» Тынис Пальтс.

​Суть проблемы – неформальный картель между тремя иностранными операторами. Он блокирует выход на рынок новых участников и защищает свою собственную рыночную позицию. Для этого не обязательно встречаться где-то в углу ресторана и заключать какие-то тайные договоренности скрытые от глаз посторонних – эти «договоренности» заключаются сами собой, исходя из технологического развития и экономической логики этой отрасли.

Более малые не могут вступать в ценовую войну, так как при таком большом количестве клиентов они сразу попадут в убыток. Их устраивают сложившиеся экономические показатели, и если лидер рынка меняет цены на свои услуги, это выгодно и другим, и они соглашаются с этим.

В такой ситуации должно вмешаться правительство.

Однако в маленькой стране регулятор крайне слаб и смотрит в рот крупным телекоммуникационным компаниям. Политики не в состоянии разгрызть этот орех, а «знания» больших компаний, в которых перемешаны технологии и бизнес одновременно, сразу сводят их с ума.

В случае небольшого и олигополистического рынка роль законодателя, правительства и регулятора значительно выше. Это достигается как путем установления ex ante (предупредительной) политики и регулирования, так и путем установления и применения ex post (основанного на прецедентах) регулирования (использование рыночной власти, блокирование выхода на рынок – выявление нарушений и наказание за них).

Пример из 1990-х

Государство должно помочь новым претендентам выйти на рынок. В последний раз эстонское государство действовало адекватно в этой области, когда оно помогло третьему оператору мобильной связи выйти на рынок в конце 1990-х годов, несмотря на демагогические контраргументы двух операторов до этого. Это сразу же привело к снижению цен на связь и вскоре после этого оказало неоценимое влияние на распространение всех услуг, связанных с Интернетом.

Нередко и особенно в решающие моменты государство вело себя как раз наоборот. Приняты решения, которые привели к ограничению конкуренции и блокированию для входа новых участников. Поэтому неудивительно, что Эстония находится в нижней части как европейских, так и мировых рейтингов по показателям распространенности интернета.

Например, выдача трех общегосударственных лицензий на частоты 5G для мобильной связи вместо того, чтобы выдать четыре общегосударственные лицензии, либо три общегосударственные и несколько региональных/местных лицензий, как это сделала Германия. В результате решения Эстонии половина частот 5G остается лежать «на полке» не используемой, потому что эта область предназначена для использования в качестве фиксированного беспроводного соединения, с чем у Эстонии как раз и есть проблема.

Финансовые меры также должны использоваться правильно. Направление субсидий в районы с низкой плотностью населения, так называемые «белые зоны» – зачем? Вместо в 20 раз более дешевой беспроводной технологии (5G FIX и тому подобные) создается очень дорогая инфраструктура подземной оптоволоконной сети, которая никогда не достигнет прибыльности.

При надлежащем управлении через три года можно обеспечить доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с в каждый дом с ценой подключения в 100 евро, в которую также будут включены конечные устройства. Не нужно управлять процессами, сбрасывая с вертолета десятки миллионов. Достаточно, если мы, как банановая республика, не будем отдавать государственный эксклюзивный частотный ресурс финским пенсионерам и шведскому государству через их владение телекоммуникационными компаниями.

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