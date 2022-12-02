ТЫНИС ПАЛЬТС ⟩ Государство должно вмешаться: Эстония в конце рейтингов распространенности интернета

​Суть проблемы – неформальный картель между тремя иностранными операторами. Он блокирует выход на рынок новых участников и защищает свою собственную рыночную позицию. Для этого не обязательно встречаться где-то в углу ресторана и заключать какие-то тайные договоренности скрытые от глаз посторонних – эти «договоренности» заключаются сами собой, исходя из технологического развития и экономической логики этой отрасли.

Более малые не могут вступать в ценовую войну, так как при таком большом количестве клиентов они сразу попадут в убыток. Их устраивают сложившиеся экономические показатели, и если лидер рынка меняет цены на свои услуги, это выгодно и другим, и они соглашаются с этим.

В такой ситуации должно вмешаться правительство.

Однако в маленькой стране регулятор крайне слаб и смотрит в рот крупным телекоммуникационным компаниям. Политики не в состоянии разгрызть этот орех, а «знания» больших компаний, в которых перемешаны технологии и бизнес одновременно, сразу сводят их с ума.

В случае небольшого и олигополистического рынка роль законодателя, правительства и регулятора значительно выше. Это достигается как путем установления ex ante (предупредительной) политики и регулирования, так и путем установления и применения ex post (основанного на прецедентах) регулирования (использование рыночной власти, блокирование выхода на рынок – выявление нарушений и наказание за них).

Пример из 1990-х