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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Никто не ускользнул: полиция провела масштабную проверку шин

rus.postimees.ee
Никто не ускользнул: полиция провела масштабную проверку шин
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Центр мониторинга дорожного движения Департамента полиции и погранохраны сообщил в социальных сетях, что сегодня прошла масштабная проверка на наличие правильных зимних шин – было проверено более 100 автомобилей.

В центре мониторинга дорожного движения отметили, что в результате проверки задержаны два автомобиля с летними шинами, четверо водителей, которые не пользовались средствами безопасности, а один водитель оказался подвыпившим.

«На некоторых автомобилях износ шин уже был на грани, и ездить на таких шинах – небезопасно».

«"Героем дня" стал водитель, у которого на каждой шине автомобиля был разный рисунок, а некоторые из них были летними. Помимо этого, одно колесо было настолько изношено, что во время движения не крутилось», – рассказали в Центре мониторинга.

Правохранители напомнили, что шина – это единственное, что удерживает автомобиль в контакте с дорожным покрытием: «Не экономьте на шинах. Так безопаснее для вас и других участников дорожного движения».

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