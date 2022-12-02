ГАЛЕРЕЯ ⟩ Никто не ускользнул: полиция провела масштабную проверку шин

В центре мониторинга дорожного движения отметили, что в результате проверки задержаны два автомобиля с летними шинами, четверо водителей, которые не пользовались средствами безопасности, а один водитель оказался подвыпившим.

«На некоторых автомобилях износ шин уже был на грани, и ездить на таких шинах – небезопасно».

«"Героем дня" стал водитель, у которого на каждой шине автомобиля был разный рисунок, а некоторые из них были летними. Помимо этого, одно колесо было настолько изношено, что во время движения не крутилось», – рассказали в Центре мониторинга.