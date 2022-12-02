Возмутился даже Илон Маск: рэпер Канье Уэст выставил пост со свастикой и был заблокирован в Twitter

Аккаунт американского рэпера Канье Уэста снова заблокирован в «Твиттере» с формулировкой «за подстрекательство к насилию».

Один из пользователей пожаловался на сомнительное содержание последних постов Уэста, в одном из которых был изображен графический символ, сочетающий свастику и еврейскую звезду.

«Аккаунт будет заблокирован», – отреагировал на жалобу новый хозяин соцсети Илон Маск.​

Канье Уэста, который теперь известен под псевдонимом Йе, уже блокировали в «Твиттере» и «Инстаграме» в октябре за антисемитские посты.

Накануне рэпер также дал крайне спорное интервью американскому стороннику теорий заговоров Алексу Джонсу.

Он пришел на интервью в маске, восхвалял Гитлера и много говорил о грехе, порнографии и дьяволе.

Уэст уже давно говорил о намерении баллотироваться на пост президента США, а неделю назад объявил о начале своей президентской кампании.

По его словам, он хотел бы избираться в паре с Дональдом Трампом.

Любопытно, что старт его президентской кампании были дан именно в «Твиттере», где Уэст впервые выложил ее логотип и другие подробности.

Канье Уэст. Фото: Getty Images

В последнее время музыканта также обвиняли в публичных расистских выпадах.

В частности, возмущение в либеральных кругах вызвала майка с надписью «Жизни белых людей важны», в которой музыкант появился на показе на неделе высокой моды в Париже.