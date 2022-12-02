Эксперты: глобальная инфляция прошла свой пик

Статданные из США и Европы, опубликованные на этой неделе, указали на ослабление ключевых инфляционных показателей. Так, индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в США в годовом выражении вырос на 6% в октябре после подъема на 6,3% в сентябре.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 10% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,6% в октябре, когда показатель достиг максимума с начала ведения расчетов.

Инфляционные ожидания инвесторов также ослабевают. В свою очередь проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией коронавируса и конфликтом России и Украины, уменьшаются.

Кроме того, появляются признаки, указывающие на то, что повышение ключевых ставок мировыми центробанками начинает приносить плоды, хотя и медленными темпами.

На этом фоне эксперты Bloomberg Economics полагают, что глобальная инфляция достигла пика на уровне 9,8% в годовом выражении в третьем квартале и теперь замедляется и может составить 9,5% по итогам четвертого квартала текущего года, а к концу 2023 года достигнуть 5,3%.

В то же время они отмечают сохранение рисков, в том числе неустойчивое восстановление цепочек поставок, вероятность нового скачка цен на сырьевые товары по мере открытия китайской экономики и необходимость повышения зарплат в связи с высокой стоимостью жизни.

Достижение пиковых значений инфляции «не означает, что худшее позади», говорит главный экономист Bloomberg Том Орлик.