По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, структура потребления существенно меняется: магазины с дорогими товарами находятся под давлением, а магазины с более дешевыми товарами укрепляются на рынке.
Суровая реальность: этим эстонским предприятиям предрекают крах
Департамент статистики сообщил на этой неделе, что доход от продаж у предприятий розничной торговли в октябре составил 896 миллионов евро, что на 4 процента меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Месяцем ранее годовое снижение составило 6 процентов.
Уускюла прокомментировал BNS, что при общем снижении потребления растет потребление более дешевых товаров, а эстонские производители, производители экологических товаров и продуктов здорового питания проигрывают, потому что их продукция дороже в розничной цене.
По словам экономиста, от серьезного упадка эстонскую экономику удерживает так называемое героическое потребление, т.е. потребление сверх своих возможностей, сокращение сбережений.
«Поддержание уровня потребления стало мюнхаузенским делом, потому что вытащить себя из болота за волосы можно только в сказках. Опасаясь большого роста цен, люди старались быстро потратить свои доходы и сбережения. Теперь, когда ожидание повышения цен уменьшилось, расходы выросли больше, чем доходы, а сбережения уменьшились, пришло время начать сокращать и потребление», – объяснил Уускюла.
«Очень нездорово поддерживать высокий уровень потребления в начале года, потому что возможностей для этого в последующие годы очень мало. Чем быстрее произойдет адаптация, тем короче будет будущая фаза спада», – добавил он. По словам Уускюла, доступная для потребления сумма также сократится из-за продолжающегося роста процентных ставок.