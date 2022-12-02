Суровая реальность: этим эстонским предприятиям предрекают крах

Департамент статистики сообщил на этой неделе, что доход от продаж у предприятий розничной торговли в октябре составил 896 миллионов евро, что на 4 процента меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Месяцем ранее годовое снижение составило 6 процентов.

Уускюла прокомментировал BNS, что при общем снижении потребления растет потребление более дешевых товаров, а эстонские производители, производители экологических товаров и продуктов здорового питания проигрывают, потому что их продукция дороже в розничной цене.

По словам экономиста, от серьезного упадка эстонскую экономику удерживает так называемое героическое потребление, т.е. потребление сверх своих возможностей, сокращение сбережений.

«Поддержание уровня потребления стало мюнхаузенским делом, потому что вытащить себя из болота за волосы можно только в сказках. Опасаясь большого роста цен, люди старались быстро потратить свои доходы и сбережения. Теперь, когда ожидание повышения цен уменьшилось, расходы выросли больше, чем доходы, а сбережения уменьшились, пришло время начать сокращать и потребление», – объяснил Уускюла.