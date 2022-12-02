Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких кражах со взломом, совершенных в Йыгевамаа.
Проверьте свои дачи: следы на снегу выдали местоположение серийного вора в Йыгевамаа
За последние месяцы в районах Муствеэ и Казепяэ произошло несколько краж со взломом с одинаковым почерком: украдены инструменты, иконы и прочиые предметы.
Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных передвижениях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам.
«Так, например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Казепяэ замечены подозрительные передвижения. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу и задержать в километре от места происшествия. Им оказался 65-летний местный житель, которого подозревают еще в нескольких кражах в этом районе», – рассказал следователь.
По ходатайству прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо, сначала подозреваемого заключили под стражу на срок до двух месяцев. «В ходе уголовного производства мы собираем дополнительные доказательства, чтобы определить, с какими делами о хищениях можно связать подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был освобожден из тюрьмы прошлым летом. На основании собранных доказательств есть основания полагать, что через полгода после освобождения он, к сожалению, вновь вступил на криминальную стезю, тем самым показав, что не желает быть законопослушным на свободе. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, мы запросили у суда разрешение на его арест», – сказала Йыгисоо.
Следователь полиции добавил, что украденные предметы, такие как бензопилы, инструменты и прочие предметы, удалось вернуть частично. «Однако вызывает озабоченность то, что, поскольку некоторые люди посещают этот район только летом, у нас нет полного представления о том, где еще могли произойти кражи и какой ущерб был нанесен хозяевам. Поэтому просим здешних дачников по возможности проверить сохранность своего имущества. Если кража произошла, пожалуйста, не забудьте сообщить об этом в полицию».
В полиции напоминают, что, покидая дачу или загородный дом на время, ценные вещи стоит забирать с собой. «Хорошо, если вы поддерживаете близкие отношения с соседями, которые следят за вашим домом, помогают по договоренности опустошить почтовый ящик и очистить снег у ведущей к дому дороги, чтобы воры не понимали, какие здания пустуют в межсезонье», – предложил следователь полиции Тарво Аас.