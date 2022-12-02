Проверьте свои дачи: следы на снегу выдали местоположение серийного вора в Йыгевамаа

За последние месяцы в районах Муствеэ и Казепяэ произошло несколько краж со взломом с одинаковым почерком: украдены инструменты, иконы и прочиые предметы.

Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных передвижениях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам.

«Так, например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Казепяэ замечены подозрительные передвижения. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу и задержать в километре от места происшествия. Им оказался 65-летний местный житель, которого подозревают еще в нескольких кражах в этом районе», – рассказал следователь.