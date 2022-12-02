Жуткие послания: в украинские посольства и консульства прислали пакеты со следами крови и глазами животных внутри

«В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», – написал Николенко в Facebook.

По его словам, такие посылки в последние дни пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, в генеральные консульства в итальянском Неаполе и польском Кракове, а также в консульство в чешском Брно.

Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Как и большинство других конвертов, это письмо «синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны», сообщил представитель украинского МИДа.

«Хорошо спланированная кампания террора»

Массовая рассылка пакетов происходит после того, как в посольстве Украины в Испании взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве легкие ранения получил комендант посольства.

«Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины, – отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. – Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны».