Образ России не изменился: Урмас Рейнсалу открыл выставку «Коммунизм=Рашизм»

По словам Рейнсалу, выставка актуальна в нынешней изменившейся обстановке в сфере безопасности. «Когда я на этой неделе посетил Украину, я зажег свечку в память о жертвах геноцида Голодомора. Точно так же, как Голодомор был геноцидом 90 лет назад, Российская Федерация и сейчас совершает в Украине геноцид. Преступления коммунистического режима не были наказаны, и поэтому зло воспроизвело себя. Лидеров текущей российской агрессии нужно привлечь к ответственности и отдать под суд», – сказал он. Он добавил, что выставка призвана показать подлинный характер государственной идеологии России.