Глава МИД Урмас Рейнсалу в пятницу открыл в здании министерства документальную фотовыставку «Коммунизм=Рашизм», посвященную Украине. Экспозиция построена на личных историях.
Образ России не изменился: Урмас Рейнсалу открыл выставку «Коммунизм=Рашизм»
На открытии выступили куратор выставки и директор Государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик и председатель правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу, передала пресс-служба МИД.
По словам Рейнсалу, выставка актуальна в нынешней изменившейся обстановке в сфере безопасности. «Когда я на этой неделе посетил Украину, я зажег свечку в память о жертвах геноцида Голодомора. Точно так же, как Голодомор был геноцидом 90 лет назад, Российская Федерация и сейчас совершает в Украине геноцид. Преступления коммунистического режима не были наказаны, и поэтому зло воспроизвело себя. Лидеров текущей российской агрессии нужно привлечь к ответственности и отдать под суд», – сказал он. Он добавил, что выставка призвана показать подлинный характер государственной идеологии России.
На открытии выставки был также подписан договор о сотрудничестве между Национальным архивом и Государственным архивом Украинского института национальной памяти для развития двусторонних отношений в сфере архивного дела. Это прежде всего касается изучения и публикации архивных материалов, а также совместных научных проектов и исследований.
Выставку составил Государственный архив Украинского института национальной памяти. Выставка составлена на английском языке и будет работать до начала следующего года.