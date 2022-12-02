Невероятные истории от арендаторов: хозяин превратил жизнь в ад и вдобавок требовал баснословных денег

Есть и другая сторона этой ситуации: «Капитальный ремонт по своей сути – финансово затратное мероприятие, которое, кроме всего прочего, еще и увеличивает стоимость квартиры. Это уже улучшение состояния, а не восстановление исходной ситуации. Так сказать, ремонтные работы по обновлению квартиры проводятся в интересах собственника и не касаются арендатора.»

Второй случай: дискриминация по национальному признаку

В этом случае было несколько примеров, когда арендодатель пренебрежительно относился к арендатору из-за его национальности или какого-либо другого фактора.

Договор между арендодателем и арендатором уже заключен. Арендодатель хотел досрочно поднять арендную плату (это можно сделать один раз по истечении 12 месяцев) на 40% и пригрозил, что в случае несогласия жильцы должны будут выселиться из квартиры. Затем последовала череда оскорблений, касающихся национальности арендатора.

Цель сказала, что, когда они услышали об этой истории, с владельцем связались, и разговор был коротким: «От него мы вообще услышали о его желании расторгнуть договор аренды в экстренном порядке, для чего на самом деле не было уважительной причины. Мы дали арендодателю понять, что его поведение никоим образом не является приемлемым, и добились корректного расторжения договора. Мы проконсультировали арендатора и разъяснили его права.»