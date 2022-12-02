«Дождь» уволил телеведущего из-за фразы о помощи российским солдатам в Украине

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» в России) сообщил, что прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым. Накануне журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.

«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным», – заявила в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе.

В четверг вечером во время выходящей в прямом эфире передачи «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш Telegram-бот. […] Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После поднявшегося скандала в ночь на пятницу эта фраза была удалена из эфира, главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения. Он заявил, что реплика Коростелева «вводит в заблуждение зрителей» и создает ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ.

«В связи с этим важно отметить следующее: телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами», – написал он в своем Telegram-канале.