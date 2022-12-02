Свен Миксер: Венгрия – самое слабое звено в Евросоюзе

По словам Миксера, Россия вносит свой вклад в те страны, которые считают, что либерализм уже нежизнеспособен, и движутся в направлении закрытости. Позавчера Еврокомиссия объявила, что рекомендует заморозить средства, предназначенные для Венгрии, поскольку там нарушаются принципы верховенства закона.

«Сегодня стало ясно, что России не выиграть эту войну на поле боя». член Европарламента Свен Миксер

У государств-членов теперь есть время до 19 декабря, чтобы проголосовать за принятие, отклонение или изменение рекомендации комиссии.

«Сегодня стало ясно, что России не выиграть эту войну на поле боя», – сказал Миксер. Так они терроризируют народ Украины и разъединяют НАТО и Евросоюз. В свою очередь Россию ослабляет снижение доходов от продажи газа, так как это очень важный источник дохода для страны.

Поэтому Эстонии необходимо найти альтернативные источники энергии, чтобы в долгосрочной перспективе быть независимой от российского газа. По словам Миксера, Эстония переживет эту зиму, потому что в газохранилищах достаточно газа, но проблема сохранится и в будущем.

В настоящее время Эстония больше не покупает больше газа у России, но в хранилищах все еще есть газ, который был куплен у России до начала полномасштабной войны в Украине.

По словам Миксера, сейчас в Евросоюзе тревожное время, потому что в ряде стран к власти могут прийти радикалы. По его словам, в Эстонии говорят, что существует «стеклянный потолок» для поддержки радикалов, потому что у них недостаточно предложений для создания решений. Но эта логика может не сработать в кризисной ситуации. Вместо того чтобы оценивать предложения политических сил, голосуют за того, кто обещает «перевернуть все с ног на голову». По словам Миксера, приход радикалов к власти может привести к хаосу в Эстонии, чего страна не может себе позволить.

Он пояснил, что, в отличие от крупных стран Европейского Союза, независимость Эстонии не является самоочевидной. Таким образом, на карту Эстонии поставлено ​​невероятно много, а политическая нестабильность может привести к серьезным последствиям.

Поэтому, по словам Миксера, важно, чтобы в нашем обществе не было так много бедных. Государство должно помочь этим людям. Люди, испытывающие чувство того, что они оставлены могут принимать неразумные решения. Поэтому приход к власти популистов представляет собой угрозу безопасности Эстонии. Правые политические партии уже этого не понимают.