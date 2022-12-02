Пока Путин бросает армии в бой на защиту особой исторической роли России, как он ее видит, Пригожин бросает бойцов своей частной армии «Вагнер» под реактивные снаряды HIMARS для захвата рудников ценного металла, который становится новой нефтью, пишет директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.
ВЛАДИМИР ЮШКИН ⟩ Пригожина интересует в Украине, прежде всего, один особый металл
Если бы в мае этого года любознательный читатель Postimees, отложив в сторону любимую газету, решил полистать ленту в Twitter, то мог обнаружить любопытную фотографию. На ней он увидел бы двух украинских военнослужащих на транспортных средствах калифорнийского производителя электромопедов Delfast, один из которых держал шведско-британскую переносную противотанковую ракетную систему NLAW (12,4 кг).
Углубляясь в тему, этот читатель наверняка бы натнулся на оценки американских экспертов (Рид Блейкмор и Тейт Нуркин), которые, ссылаясь на отчеты военных, приводили примеры, как украинские войска использовали электрические мотоциклы, чтобы избежать обнаружения и повысить мобильность в целом ряде миссий против российской армии, включая разведку, разминирование, доставку медикаментов, снайперские атаки и противотанковые операции (сегодня электровелосипеды Delfast способны проехать 320 км на одном заряде без помощи педалей). В этих примерах экспертам видится тенденция, формирующая будущее конфликтов, силовых структур и военных операций: «электрификация поля боя».
«Электрификация поля боя»
В начале февраля 2022 года Сухопутные войска США обнародовали свою стратегию модернизации в связи с изменениями климата (Climate Strategy), наметив план по переводу большинства оперативно-тактических транспортных средств на гибридные двигатели в течение ближайших десяти – пятнадцати лет, а к 2050 году – и по полному переходу на электрические транспортные средства военного назначения.
Однако, помимо решения проблем экологии (министерства обороны США в 2020 году потребило почти 78 миллионов баррелей нефти, а оценки на 2022 год – более 82 миллионов), электрификация поля боя обладает целом рядом боевых преимуществ.
Во-первых, бесшумность электрического двигателя, что позволяет скрытно приблизиться к врагу.
Во-вторых, высокое тяговое усилие на любых оборотах. Благодаря этому не требуется сложная и дорогая трансмиссия, коробки передач, в которых велики потери мощности и которые уязвимы и трудны в ремонте.
В-третьих, электромотор гораздо холоднее дизельного или тем более бензинового двигателя. А это значит, что обнаружить транспортное средство тепловизором или инфракрасной головкой ракеты станет намного сложнее.
Мы опускаем из рассмотрения такие преимущества как маленькие размеры электродвигателя, простату устройства и другие.
Переход на электроэнергию в армии США начнется с нетактических транспортных средств (Army Non-Tactical Vehicles, NTV) – грузовиков, легковых автомобилей, автобусов, фургонов и других транспортных средств, используемых на военных объектах. Боевые машины пехоты M2 Bradley с гибридными силовыми установками находятся на завершающей стадии испытаний и продемонстрировали значительное снижение расхода топлива.
Теперь мы подошли, как и американские эксперты, к главной проблеме - как создать инфраструктуру, способную подзарядить батареи, например, подразделения размером с бригаду (30 транспортных средств) за 15 минут. Это потребует 35 мегаватт (МВт) общей мощности передвижного зарядного пункта (нынешние технологии подзарядки в основном ограничены мощностью 1 МВт). Эксперты называют «модульные ядерные реакторы мощностью от 1 до 5 МВт, способные вырабатывать энергию в суровых изолированных условиях, появление которых ожидают скорее всего в середине следующего десятилетия.
Наконец, необходимо рассмотреть последнюю проблему электрификации поля боя - аккумуляторную батарею. С 2008 по 2020 год средняя ёмкость литий-ионных аккумуляторов увеличилась более чем в восемь раз. Литий-металлические твердотельные батареи следующего поколения смогут обеспечить рост ещё на 50-100%. Однако, армейские батареи должны быть способны выдержать суровые условия боя, в том числе потенциально получать повреждения от огня противника, не загораясь и сохраняя работоспособность, выдерживать суровые условия окружающей среды.
Иными словами, создание аккумуляторной батареи для поля боя уже сегодня сталкивается с геополитическими проблемами. Идет жесткая конкуренция за такие ресурсы, как литий, кобальт, графит, медь, редкоземельные элементы и магний.
Война за литий
Литий — легчайший металл в таблице Менделеева с самым высоким электрохимическим потенциалом, который в XXI веке становится новой нефтью. В 2012 году тонна лития стоила 4 450 долларов, в 2022 году она выросла в цене до 78 032 долларов. Спрос на литий к 2040 году вырастет более чем в сорок раз.
Прогнозные объемы запасов лития в России – 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области – более 13 млн тонн.
Осеенью этого года Россия (Uranium One Group, входящая в «Техснабэкспорт» «Росатома») начала игру в «литиевый покер» в Боливии, которая обладает крупнейшими в мире запасами лития — 21 миллион тонн, опережая Аргентину и Чили.
Еще в августе 2021 журналисты «Коммерсантъ» сообщили, что Евгений Пригожин, создатель ЧВК «Вагнер» (он же «повар Путина»), сумел достичь договоренностей с талибами о неприкосновенности его команды (сотни человек), которая направляется в Афганистан, где его заинтересовали крупные залежи лития (по оценкам запасы сырья могут стоить до 3 триллионов долларов). Свою миссию, которую возглавил политолог и правая рука Пригожина Максим Шугалей, он замаскировал под социологическое исследование и опросы. Информация об этой экспедиции вскоре исчезла. Известно, что Пригожин контролирует также рудник лития в ЦАР.
В Украине есть три литиевых месторождения. Шевченковское (Донецкая область), Станкуватское и Полоховское (Кировоградская область). Согласно оценке SecDev (август 2022 года), базирующегося в Оттаве исследовательского и аналитического центра, Украина является одной из самых богатых европейских стран по о запасам редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов.
В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля. В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде. В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым Украины.
Иными словами, Путин бросает армии в бой на защиту особой исторической роли России, Пригожин бросает бойцов ЧВК «Вагнер» под реактивные снаряды HIMARS для захвата рудников лития, а Юрий Ковальчук, ближайший к Путину человек (организатор встреч с астрологами, старцами, гадалками, предсказателями), активно подталкивал Путина на войну ради своего сына Бориса (главы «Интер РАО») - ведь неплохо присоеденить к компании еще и украинскую энергетику.
Эпитафия на могильном камне эпохи Путина будет поучительной: «Вы все проиграли сами, вас никто не принуждал».