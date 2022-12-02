ВЛАДИМИР ЮШКИН ⟩ Пригожина интересует в Украине, прежде всего, один особый металл

Во-первых, бесшумность электрического двигателя, что позволяет скрытно приблизиться к врагу.

Во-вторых, высокое тяговое усилие на любых оборотах. Благодаря этому не требуется сложная и дорогая трансмиссия, коробки передач, в которых велики потери мощности и которые уязвимы и трудны в ремонте.

В-третьих, электромотор гораздо холоднее дизельного или тем более бензинового двигателя. А это значит, что обнаружить транспортное средство тепловизором или инфракрасной головкой ракеты станет намного сложнее.

Мы опускаем из рассмотрения такие преимущества как маленькие размеры электродвигателя, простату устройства и другие.

Переход на электроэнергию в армии США начнется с нетактических транспортных средств (Army Non-Tactical Vehicles, NTV) – грузовиков, легковых автомобилей, автобусов, фургонов и других транспортных средств, используемых на военных объектах. Боевые машины пехоты M2 Bradley с гибридными силовыми установками находятся на завершающей стадии испытаний и продемонстрировали значительное снижение расхода топлива.

Теперь мы подошли, как и американские эксперты, к главной проблеме - как создать инфраструктуру, способную подзарядить батареи, например, подразделения размером с бригаду (30 транспортных средств) за 15 минут. Это потребует 35 мегаватт (МВт) общей мощности передвижного зарядного пункта (нынешние технологии подзарядки в основном ограничены мощностью 1 МВт). Эксперты называют «модульные ядерные реакторы мощностью от 1 до 5 МВт, способные вырабатывать энергию в суровых изолированных условиях, появление которых ожидают скорее всего в середине следующего десятилетия.