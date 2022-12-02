Фото ⟩ Полиция в Риге нашла место незаконного производства электронных сигарет

26 ноября полицейские в Риге провели семь обысках в помещениях, принадлежащих некому магазину и по месту жительства людей. Во время обыска полицейские конфисковали более 38 000 одноразовых электронных сигарет.

Кроме того, были изъяты около 2,9 тонн жидкости, содержащей никотин, которые находились в контейнерах емкостью 30 литров; и 915 литров предназначенного к употреблению никотина, которым были заполнены предназначенные для реализации бутылки по 10 и 20 миллилитров.

При расследовании выяснилось, что электронные сигареты продавались на интернет-сайте, вводя покупателей в заблуждение, что это предприятие, находящееся за пределами Латвии. На самом деле, предлагаемый товар был изготовлен в Риге.

Во время досудебного расследования выяснилось, что содержащая никотин жидкость, которая находилась в крупных емкостях, возможно, была приобретена на оптовом торговом предприятии за пределами Латвии. Она была предназначена для заполнения электронных сигарет в помещениях, принадлежащих магазину.

В ходе расследования не получены документы или сертификаты, подтверждающие состав содержащихся в емкостях жидкостей, поэтому невозможно убедиться в ее происхождении, виде и составе, подчеркивает полиция. Вместе с тем неизвестно и ее влияние на здоровье человека.

Как отмечает полиция, объем изъятой во время обыска жидкости, содержащей никотин, впечатляет - ею можно заполнить около двух миллионов электронных сигарет.

Также констатировано, что у предприятия не было лицензии на продажу акцизных товаров, а также торговые помещения не были зарегистрированы как склад акцизных товаров.

По подсчетам полиции, стоимость общего изъятого товара на латвийском рынке может составить около 1,8 млн евро.

В ходе уголовного процесса задержаны мужчины, 1978 и 1987 года рождения, помещенные в место кратковременного задержания. К обоим лицам применены статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.