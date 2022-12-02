Какая драма! Уругвай рыдает - корейцы отправили сборную домой

В первом тайме Португалия забила гол на пятой минуте – автор Рикардо Орта. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

В матче Уругвай – Гана на 19-й минуте назначен пенальти, который Андре Айю (Гана) не забил. На 26-й минуте Уругвай открывает счет – Гане забил Джорджиан де Арраскаэта. Он же отличился и на 32-й минуте, забив второй гол противнику. По итогам первого тайма счет 0:2 в пользу Уругвая.

На 27-й минуте корейцы забили гол Португалии и открыли счет. Роналду попытался ответить и даже попал в ворота, но положение вне игры и гол не засчитали. Счет сохранисля 1:1.

Второй тайм у обеих команд прошел при том же счете. Но в первую минуту добавочного времени корейцы забили португальцам второй гол - Суарес и Нуньес просто разрыдались, когда узнали эту новость. Итог матча Южная Корея - Португалия 2:1.

Итоги матча Уругвай - Гана неутешительны: 2:0. Это значит, что сборная Уругвая едет домой.