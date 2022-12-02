Каллас о потолке цены на российскую нефть: это был наилучший компромисс

«Эстония приложила серьезные усилия для достижения этого результата. Я рада соглашению, потому что это важный шаг в поддержке Украины и остановке российской военной машины», – заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

«Первоначальное предложение заключалось в том, чтобы установить потолок цены на уровне 65 долларов. В ходе переговоров также шла речь о 70 долларах. Нам удалось убедить партнеров договориться о значительно более низком потолке цены», – сказала Каллас.

«В контексте ограничения цены на нефть каждый доллар означает примерно на два миллиарда долларов меньше доходов для России. Поэтому то, что нам удалось договориться о цене на пять долларов ниже, означает, что российская военная машина не получит 10 миллиардов долларов», – пояснила премьер, заявив, однако, что цена могла бы быть и ниже.

«По мнению наших экспертов, цена в 30-40 долларов была бы для России гораздо более болезненной. Однако достигнутое сегодня соглашение было наилучшим компромиссом из возможных на данный момент. Я благодарна нашим партнерам, которые изменили свою позицию и согласились на наше предложение», – сказала Каллас.

Эстония также предложила, чтобы установленная цена в будущем регулярно пересматривалась и корректировалась с целью сокращения доходов России. Согласованным условием является также то, что потолок цены должен быть на 5% ниже средней рыночной цены на нефть. «Я рада, что наши предложения являются частью достигнутой сегодня договоренности, и что обсуждение потолка цены будет продолжено в будущем. Уже в середине января мы снова пересмотрим цену», – заявила премьер-министр.

Каллас добавила, что соглашение по девятому пакету санкций также будет запущено немедленно. «Поскольку цель России – сравнять Украину с землей, то мы должны продолжать делать решительные шаги», – сказала она.