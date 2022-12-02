Законопроект в Конгресс внесли сенаторы от обеих американских политических партий. Как заявил один из его авторов, «ЧВК Вагнера» «достоверно связана» с «бесчисленными зверствами» в Украине, Сирии и на африканском континенте, пишет русская служба Би-би-си.
В Конгресс США внесли законопроект о признании «ЧВК Вагнера» иностранной террористической организацией
Сенаторы от обеих американских политических партий внесли в Конгресс США законопроект о признании «ЧВК Вагнера» «иностранной террористической организацией». Авторами законопроекта стали республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин.
Как заявил сенатор Кардин, «ЧВК Вагнера» «достоверно связана» с «бесчисленными зверствами» в Украине, Сирии и на африканском континенте. В заявлении на сайте сенатора Уикера говорится, что «Вагнер» – это «частные наемники Владимира Путина», которые с 2014 года совершали «террористическое операции в Украине, Мали, Судане и Центральноафриканской Республике».
«Группа Вагнера также убивала журналистов и угрожала им, похищала детей, применяла нервно-паралитические вещества против гражданских лиц, совершала акты пыток и участвовала в изнасиловании и торговле женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации», – говорится в его заявлении.
Законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями аффилированные с «ЧВК Вагнера» структуры или ее правопреемников.
Ранее агентство Блумберг уже сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, стоит ли признать российскую «ЧВК Вагнера» иностранной террористической организацией. Тогда представитель Госдепартамента в беседе c журналистами агентства отказался прокомментировать возможное признание, но заявил, что США будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто несет ответственность за войну.
ЧВК и ее создатель бизнесмен Евгений Пригожин уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, однако компания продолжает «набирать силу и влияние», писал Блумберг.
Как отмечало агентство, признание компании террористической позволит США осуществлять уголовное преследование ее членов, а также отслеживать ее активы по всему миру. Сенатор Кардин, в свою очередь, полагает, что признание ЧВК террористической поможет уменьшить численность российских вооруженных сил и привлечь к ответственности нарушителей прав человека.
Евгений Пригожин, комментируя сообщение Блумберга, заявил, что его компания «всегда защищала интересы России» и ее граждан за рубежом.
«Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК »Вагнер« ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», – заявил Пригожин в комментарии «Ведомостям».
Законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией внесен вслед за решением Европейского парламента, который признал Россию государством, поддерживающим терроризм, и осудил действия «ЧВК Вагнера».
Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов – о возможных последствиях для «ЧВК Вагнера» в случае признания компании терроритической организацией Конгрессом США:
Признание «ЧВК Вагнера» террористической организацией Соединенными Штатами лишь на первый взгляд никак не скажется на деятельности российских наемников.
Да, Евгений Пригожин и большинство связанных с ним юридических лиц давно находятся под всевозможными санкциями, а ЧВК действуют в странах, режимы которых не сотрудничают с американцами. Но в будущем это решение позволит привлекать к ответственности любое лицо, сотрудничавшее с наемниками, при этом не доказывая вины конкретного человека.
Бил ли именно этот наемник кого-то кувалдой по голове, убивал ли именно он мирных жителей – значения больше иметь не будет. Принадлежность к «Вагнеру» будет приравнена к членству в запрещенном в России «Исламском государстве».
Так что пока наемники продолжают пятый месяц штурмовать Бахмут, решение американского Конгресса никак на них не повлияет. Но если в каком-то обозримом будущем кто-нибудь из них решит отдохнуть в Тунисе, Таиланде или на Филиппинах (а некоторые пригожинские командиры, не стремясь в Европу, практиковали такие азиатские турне), то там с ними теперь в любой момент может произойти, как это называет Владимир Путин, «цап-царап».
Что такое «ЧВК Вагнер»?
Еще в 2017 году США внесли «ЧВК Вагнера» и ее военачальника Дмитрия Уткина в санкционные списки. В 2018 году под американские санкции попал и Евгений Пригожин.
Пригожин долгое время не признавал свою причастность к этой ЧВК, но спустя полгода войны в Украине заявил, что это он создал наемническую группировку в 2014 году. Впервые «ЧВК Вагнера» проявилась в самопровозглашенной ЛНР в 2014-м, когда начался конфликт на востоке Украины. После этого ЧВК участвовала в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, а также в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике.
14 сентября было опубликовано видео, где человек, очень похожий на Евгения Пригожина, агитирует заключенных в одной из колоний присоединиться к ЧВК и принять участие в войне в Украине. Российские власти до этого отрицали существование ЧВК. В мае 2022 года глава МИД Сергей Лавров говорил, что «ЧВК Вагнера» не связана с российскими властями и не воюет в Украине.
В ноябре в одном из телеграм-каналов, связанных с ЧВК, было опубликовано видео жестокого убийства бывшего российского вагнеровца Евгений Нужина - в подписи к ролику это называется «исконно-вагнеровским наказанием».