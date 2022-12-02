В Конгресс США внесли законопроект о признании «ЧВК Вагнера» иностранной террористической организацией

Евгений Пригожин, комментируя сообщение Блумберга, заявил, что его компания «всегда защищала интересы России» и ее граждан за рубежом.

«Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК »Вагнер« ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», – заявил Пригожин в комментарии «Ведомостям».

Законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией внесен вслед за решением Европейского парламента, который признал Россию государством, поддерживающим терроризм, и осудил действия «ЧВК Вагнера».

Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов – о возможных последствиях для «ЧВК Вагнера» в случае признания компании терроритической организацией Конгрессом США:

Признание «ЧВК Вагнера» террористической организацией Соединенными Штатами лишь на первый взгляд никак не скажется на деятельности российских наемников.

Да, Евгений Пригожин и большинство связанных с ним юридических лиц давно находятся под всевозможными санкциями, а ЧВК действуют в странах, режимы которых не сотрудничают с американцами. Но в будущем это решение позволит привлекать к ответственности любое лицо, сотрудничавшее с наемниками, при этом не доказывая вины конкретного человека.