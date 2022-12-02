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Власти Нарвы следующим летом закроют несколько детских садов

BNS
Власти Нарвы следующим летом закроют несколько детских садов
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Детсад "Тареке".
Детсад "Тареке". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городское собрание Нарвы решило закрыть два детских сада в Нарве с 1 июля следующего года и объединить один детский сад с другим.

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Нарвы. Причиной закрытия является уменьшение численности детей в городе и плохое состояние здания. По состоянию на прошлый учебный год в Нарве насчитывалось 17 муниципальных детских садов, которые посещали в общей сложности 2330 детей. По прогнозу, в ближайшие 12 лет количество детей будет уменьшаться, а через 12 лет в детских садах может быть на 1000 детей меньше.

По состоянию на сентябрь текущего года в детском саду «Карикакар» было три группы, в которых обучалось 45 детей. В конце учебного года десять детей пойдут в школу, а остальным детям гарантируется место в зависимости от того, где они живут. Если в прошлом учебном году детский сад «Тулуке» посещали 157 детей, то в сентябре этого года – 96.

Закрывая детский сад «Карикакар», город Нарва сэкономит в общей сложности 97 600 евро в год, а закрывая «Тулуке» — почти 170 000 евро в год.

Кроме того, с июля следующего года в городе произойдет объединение детского сада «Тареке» с детским садом «Потсатая». В результате слияния город экономит в общей сложности 274 000 евро в год.

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