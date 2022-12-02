Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 декабря: кто спасет жителей Маарду от зловония, спектакль «Нарва, которую мы потеряли» и традиции Адвента
Сегодня в выпуске:
- 282-й день войны: что происходит на Украине прямо сейчас и как война отражается на странах Европы - в нашем сюжете.
- Короткие новости: про повышение цен на услуги в домах престарелых, чем обеспокоено руководство школ, о просьбе Эстонского красного Креста к эстоноземельцам и в какой ТОП попала таллиннская рождественская ярмарка
- Жителей Маарду годами мучает непереносимый запах, периодически накрывающий город. Почему его источник все это время остается загадкой и что делать в такой ситуации, выясняла наш корреспондент
- Театральный центр Vaba Lava в Нарве продолжает удивлять все новыми постановками, посвященными городу и горожанам. На премьере нового спектакля побывал наш региональный корреспондент.
- В последнее воскресенье ноября в Эстонии зажглась первая свеча Адвента и официально начался предрождественский период. Наша съёмочная группа тоже побывала на Ратушной площади.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 декабря.