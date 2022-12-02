«Новости в 7» за 2 декабря: кто спасет жителей Маарду от зловония, спектакль «Нарва, которую мы потеряли» и традиции Адвента

Сегодня в выпуске:

- 282-й день войны: что происходит на Украине прямо сейчас и как война отражается на странах Европы - в нашем сюжете.

- Короткие новости: про повышение цен на услуги в домах престарелых, чем обеспокоено руководство школ, о просьбе Эстонского красного Креста к эстоноземельцам и в какой ТОП попала таллиннская рождественская ярмарка

- Жителей Маарду годами мучает непереносимый запах, периодически накрывающий город. Почему его источник все это время остается загадкой и что делать в такой ситуации, выясняла наш корреспондент

- Театральный центр Vaba Lava в Нарве продолжает удивлять все новыми постановками, посвященными городу и горожанам. На премьере нового спектакля побывал наш региональный корреспондент.

- В последнее воскресенье ноября в Эстонии зажглась первая свеча Адвента и официально начался предрождественский период. Наша съёмочная группа тоже побывала на Ратушной площади.