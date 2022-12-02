Министр обороны Латвии призвал лишить журналистов «Дождя» ВНЖ в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс считает, что коллектив «Дождя» должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить видов на жительство. «Чаша переполнена», –заявил министр в Twitter.

Позже он отметил, что «ему сообщают, что процесс уже начался».

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обсудил ситуацию со Службой государственной безопасности и руководителем Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иваром Аболиньшем, и в настоящее время ведется проверка, сообщил агентству LETA советник министра Мартиньш Дрегерис.

Он подчеркнул, что поддержка российской агрессии в любой форме неприемлема. Советник министра добавил, что после проверки фактов последуют соответствующие действия.

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс сообщил агентству LETA, что комиссия еще не обсуждала этот вопрос, однако он считает, что Латвия не должна принимать российские СМИ. «Если российское СМИ выступает против режима [диктатора Владимира] Путина, это не означает, что оно дружественно нам», – сказал он.

Как сообщалось, NEPLP оштрафовал телеканал «Дождь» на сумму 10 000 евро. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России и российской армии – как «нашей армии».

Как сообщил Аболиньш, по факту конкретного сюжета на телеканале «Дождь» также начато дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии.