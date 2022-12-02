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Министр обороны Латвии призвал лишить журналистов «Дождя» ВНЖ в Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
Министр обороны Латвии призвал лишить журналистов «Дождя» ВНЖ в Латвии
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Министр обороны Артис Пабрикс
Министр обороны Артис Пабрикс Фото: Līga Gredzena/LETA

Некоторые латвийские политики осудили прозвучавшие в эфире независимого российского телеканала «Дождь» заявления, и в связи с этим вновь актуализирован вопрос о необходимости принимать российские СМИ в Латвии, пишет портал Rus.Tvnet. 

Министр обороны Артис Пабрикс считает, что коллектив «Дождя» должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить видов на жительство. «Чаша переполнена», –заявил министр в Twitter.

Позже он отметил, что «ему сообщают, что процесс уже начался».

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обсудил ситуацию со Службой государственной безопасности и руководителем Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иваром Аболиньшем, и в настоящее время ведется проверка, сообщил агентству LETA советник министра Мартиньш Дрегерис.

Он подчеркнул, что поддержка российской агрессии в любой форме неприемлема. Советник министра добавил, что после проверки фактов последуют соответствующие действия.

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс сообщил агентству LETA, что комиссия еще не обсуждала этот вопрос, однако он считает, что Латвия не должна принимать российские СМИ. «Если российское СМИ выступает против режима [диктатора Владимира] Путина, это не означает, что оно дружественно нам», – сказал он.

Как сообщалось, NEPLP оштрафовал телеканал «Дождь» на сумму 10 000 евро. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России и российской армии – как «нашей армии».

Как сообщил Аболиньш, по факту конкретного сюжета на телеканале «Дождь» также начато дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии.

Как пояснил в Twitter главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, в выпуске программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Как заявил Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. «В связи с этим важно отметить следующее: телеканал »Дождь« не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации».

По его словам, распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российской руководства начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане – включая военнослужащих и мобилизованных.

«Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям», - написал Дзядко.

Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы «Здесь и сейчас» заявила, что «Дождь» решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.

Как сообщалось ранее, в августе Государственная трудовая инспекция заявила, что будет проверять соответствие виз сотрудников «Дождя» закону о труде, согласно которому граждане третьих стран могут быть приняты на работу только в том случае, если им выдан вид на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой визы, работодатель не имеет права их нанимать.

О проверке инспекция сообщила после получения информации о том, что сотрудники «Дождя» работают в Латвии по туристическим, а не рабочим визам.

Российский независимый телеканал «Дождь» временно прекратил вещание в марте, а позже объявил об открытии своих студий в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

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