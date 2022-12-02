Урмас Рейнсалу: потолок цен на нефть из России в 60 долларов за баррель недостаточен

«Благодаря нашей политике мы смогли снизить потолок цены больше, чем предлагала Еврокомиссия. Это сегодняшний результат, но еще многое предстоит сделать», – сказал Рейнсалу, передала BNS пресс-служба МИД.

Эстония имеет четкую позицию, что предельную цену на российскую нефть необходимо постоянно снижать, чтобы максимально сократить потоки денег в Россию, которые используются для финансирования агрессии против Украины, подчеркнул министр.

«Наша цель – лишить Россию средств для финансирования ее агрессивной военной деятельности против Украинского государства, народа и независимости Украины. Установленный сегодня потолок цены также слишком высок и не в полной мере следует этой цели, но я надеюсь, что мы сможем снизить ее в ходе дальнейших обсуждений. Для нас важно, чтобы в сегодняшних решениях четко говорилось о возможности пересмотра потолка цен», – сказал Рейнсалу.

В соглашение был добавлен пункт, в соответствии с которым потолок цен на российскую нефть будет пересматриваться каждые два месяца для оценки правильности текущей предельной цены с учетом обстоятельств и, при необходимости, установления нового уровня.

«Одним из основных принципов сегодняшнего решения было то, что потолок цены на российские нефтепродукты должен быть как минимум на пять процентов ниже среднерыночной цены. Это уже означает финансовые потери для России, но этого недостаточно. Мы постоянно поддерживаем новые санкции против России, чтобы остановить российскую военную машину. Начата работа над девятым пакетом санкций, есть прогресс в использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Мы поддерживаем создание трибунала для уголовного расследования преступлений агрессии. Все это послание Евросоюза России, что расплата за совершенные преступления и нанесенный ущерб неотвратима и что решение о вторжении в другую страну не останется безнаказанным», – добавил министр иностранных дел.

Потолок цен на сырую нефть в России будет установлено с помощью запретов на транспортировку и обслуживание. В частности, с понедельника, 5 декабря, запрещается транспортировка в третьи страны российской нефти, закупленной по цене выше 60 долларов за баррель. Также не допускается оказание услуг, в том числе услуг по страхованию, судам, перевозящим более дорогую российскую нефть. Для компаний уставлены переходные периоды, чтобы доставить российскую нефть, купленную до 5 декабря, к месту назначения.