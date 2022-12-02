Полезное сырье: установленные в Пыхья-Таллинне контейнеры позволили собрать около 11 000 окурков

Почти 3 000 окурков было собрано в контейнеры, установленные на пляже Пикакари, почти 1 800 – в Летной гавани, более чем по 1 700 - на пляже Штромки и в Каларанна, около 1 200 – у причала Горхолла, около 1 100 – на парковке улицы Пельгуранна у пляжа Штромки и около 600 – у променада Коплиских линий. Поскольку дно контейнера, установленного возле смотровой платформы Меэрузе, было украдено, подсчитать количество собранных там сигаретных фильтров не представляется возможным.

По словам исполнительного директора Filaret OÜ Инес-Иссы Виллидо, пилотный проект выявил важные нюансы, которые необходимо учитывать в будущем. «Для эффективного сбора окурков требуется гораздо больше нежели 20 контейнеров, установленных в рамках пилотного проекта. Тем не менее 11 000 окурков – это огромное количество. Столько окурков образовалось бы, если бы один человек в течение целого года выкуривал 1,5 пачки, то есть 30 сигарет в день, или же 366 сигарет в день в течение месяца, – пояснила Виллидо. – Часть окурков мы надеемся переработать до конца этого года, однако, скорее всего, часть будет переработана весной следующего года. Методом литья под давлением мы можем производить из сигаретных фильтров пластиковые гранулы для изготовления пластиковых изделий, а также материала для 3D-печати».

Окурки являются одним из наиболее распространенных видов морского мусора в Балтийском море. Помимо пластика, большую часть мусора, обнаруженного в Балтийском море и прибрежных районах, представляют собой окурки и сигаретные фильтры, которые являются токсичными и не разлагаются. Один окурок отравляет до 1000 литров воды, и выделяемые им ядовитые вещества могут сохраняться в воде до 10 лет, представляя смертельную опасность для морских обитателей.