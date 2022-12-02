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Игорь Коломойский перестал быть долларовым миллиардером из-за национализации принадлежавших ему компаний

Meduza.io
Игорь Коломойский перестал быть долларовым миллиардером из-за национализации принадлежавших ему компаний
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Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский. Фото: Sazonchik Konstantin/ITAR-TASS

Украинский олигарх Игорь Коломойский перестал быть долларовым миллиардером, пишет Meduza со ссылкой на Forbes.

Состояние Коломойского, которое перед началом войны оценивалось в 1,9 миллиарда долларов, сейчас упало до 850 миллионов.

Причиной этого стала национализация компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», доли в которых принадлежали Коломойскому, отмечает издание.

О национализации «Укрнафты», «Укртатнафты», а также ряда других стратегически важных предприятий стало известно в начале ноября. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял ее необходимостью «обеспечивать насущные потребности сектора обороны». СМИ писали, что для Коломойского и его окружения это решение стало «шоком».

В 2019 году Коломойского связывали с президентской кампанией Зеленского: бизнесмен публично поддерживал политика; СМИ предполагали, что он может стоять за финансированием его кампании.

Летом 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указ о лишении Коломойского гражданства Украины. В реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов его паспорт значится как недействительный, однако официально о подписании указа не сообщалось.

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