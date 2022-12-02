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Сербы устроили свалку на поле, Камерун на последних минутах успел закатить Бразилии

rus.postimees.ee
Сербы устроили свалку на поле, Камерун на последних минутах успел закатить Бразилии
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Ремо Фройлер радуется третьему голу за Швейцарию.
Ремо Фройлер радуется третьему голу за Швейцарию. Фото: Suhaib Salem

Прошли последние матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии, а также Камеруна и Бразилии.

Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника, пишет «Чемпионат». Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт.

Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.

Параллельно шла игра сборных Камеруна и Бразилии – у них первый тайм завершился ничей. У Камеруна очень мало шансов выйти в плей-офф, скорее на грани невероятного. Для начала нужно обыграть Бразилию. Первый тайм у сборных завершился ничейным счетом.

Второй тайм матча Швейцарии – Сербии отмечен голом Ремо Фройлера, который вывел Швейцарию вперёд – 3:2. 

На 92-й минуте происходит неожиданное - Камерун закатывает гол Бразилии и ситуация в группе кардинально меняется.

Тем временем сербы сцепились со швейцарцами - на стадионе началась свалка, игроков еле разняли.

Serbia's Filip Kostic, center, argues with Switzerland's Breel Embolo second right, during the World Cup group G soccer match between Serbia and Switzerland, at the Stadium 974 in Doha, Qatar, Friday, Dec. 2, 2022. (AP Photo/Petr David Josek) MF146
Serbia's Filip Kostic, center, argues with Switzerland's Breel Embolo second right, during the World Cup group G soccer match between Serbia and Switzerland, at the Stadium 974 in Doha, Qatar, Friday, Dec. 2, 2022. (AP Photo/Petr David Josek) MF146 Фото: Petr David Josek

По итогам матча Камерун обыграл Бразилию, Швейцария - Сербию, в плей-офф прошли Бразилия и Швейцария. 

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