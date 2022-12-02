Прошли последние матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии, а также Камеруна и Бразилии.
Сербы устроили свалку на поле, Камерун на последних минутах успел закатить Бразилии
Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника, пишет «Чемпионат». Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт.
Сборная Сербии с момента создания отдельного государства ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Лучшим результатом швейцарцев является участие в четвертьфинале мундиаля.
Параллельно шла игра сборных Камеруна и Бразилии – у них первый тайм завершился ничей. У Камеруна очень мало шансов выйти в плей-офф, скорее на грани невероятного. Для начала нужно обыграть Бразилию. Первый тайм у сборных завершился ничейным счетом.
Второй тайм матча Швейцарии – Сербии отмечен голом Ремо Фройлера, который вывел Швейцарию вперёд – 3:2.
На 92-й минуте происходит неожиданное - Камерун закатывает гол Бразилии и ситуация в группе кардинально меняется.
Тем временем сербы сцепились со швейцарцами - на стадионе началась свалка, игроков еле разняли.
По итогам матча Камерун обыграл Бразилию, Швейцария - Сербию, в плей-офф прошли Бразилия и Швейцария.