Эксперт: восстанавливать ли старые окна или заменить их на новые?

«Реставрировать или заменять окна? Это зависит в первую очередь от материала окна и текущей ситуации. Если окно в свое время было сделано по спецзаказу и имеет какую-то художественную и историческую ценность, то его, конечно, стоит реставрировать», — говорит Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.

Реставрация сохраняет первоначальный облик здания

Если оригинальные окна сохранились в доме хотя бы частично, их можно отреставрировать. Возможность сохранения архитектурной и исторической ценности здания часто говорит в пользу реставрации окон. «Окна чаще восстанавливают в районах или зданиях, имеющих историческую и сентиментальную ценность, конечно, не все окна там стоит восстанавливать, потому что в 80-е и 90-е годы часто устанавливались окна, которые не были совместимы с защитой исторического наследия», — говорит Тарум, добавляя, что в таких случаях лучше обратиться к специалистам и провести экспертизу.

Если есть желание отреставрировать окно, но оно в плохом состоянии и сгнило, то его можно восстановить частично. «Например, в зданиях, которые долгое время не использовались и не отапливались, окна могут быть в очень плохом состоянии и восстановлению не подлежат», — сказал Мадис Тарум.

Как новые, так и восстановленные окна сохраняют тепло