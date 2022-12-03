С наступлением первых зимних морозов большое значение приобретают домашнее тепло и хорошие крепкие окна, защищающие от ветра. Если дома холодно, нужно разобраться, в каких случаях требуется заменить окна, а когда достаточно ремонта или реставрации.
Эксперт: восстанавливать ли старые окна или заменить их на новые?
«Реставрировать или заменять окна? Это зависит в первую очередь от материала окна и текущей ситуации. Если окно в свое время было сделано по спецзаказу и имеет какую-то художественную и историческую ценность, то его, конечно, стоит реставрировать», — говорит Мадис Тарум, руководитель компании по реставрации окон и дверей Scandinor.
Реставрация сохраняет первоначальный облик здания
Если оригинальные окна сохранились в доме хотя бы частично, их можно отреставрировать. Возможность сохранения архитектурной и исторической ценности здания часто говорит в пользу реставрации окон. «Окна чаще восстанавливают в районах или зданиях, имеющих историческую и сентиментальную ценность, конечно, не все окна там стоит восстанавливать, потому что в 80-е и 90-е годы часто устанавливались окна, которые не были совместимы с защитой исторического наследия», — говорит Тарум, добавляя, что в таких случаях лучше обратиться к специалистам и провести экспертизу.
Если есть желание отреставрировать окно, но оно в плохом состоянии и сгнило, то его можно восстановить частично. «Например, в зданиях, которые долгое время не использовались и не отапливались, окна могут быть в очень плохом состоянии и восстановлению не подлежат», — сказал Мадис Тарум.
Как новые, так и восстановленные окна сохраняют тепло
Окна не всегда можно восстановить, но даже если вы решите заменить их на новые, вы сможете сохранить их первозданный вид. «Возможно изготовление новых окон с учетом периода и архитектуры здания и с использованием традиционных методов отделки, сохраняющих облик той эпохи», — говорит руководитель Scandinor. В Эстонии есть несколько компаний, специализирующихся на реставрации окон, которые могут отреставрировать даже самое сложное окно.
Низкая энергоэффективность старых окон часто приводит к замене окон на новые. По словам руководителя Scandinor, обеспечить тепло в помещении можно как с отреставрированными, так и с новыми окнами. «В случае реставрации окна его стекла также могут быть заменены на более современные. На сегодняшний день теплопроводность стандартного окна составляет 0,8-0,9 Вт/(мК), и это также может быть обеспечено с помощью отреставрированного окна», — сказал Мадис Тарум и добавил, что на удержание тепла окнами также влияет способ их установки.
«Если оконная рама не установлена прямо в косяке, теплый воздух может иногда выходить наружу, а холодный — в комнату», — сказал он.
Преимуществом реставрации старых окон часто может быть оконная створка толщиной в стену, теплоизоляцию которой тоже следует учитывать. Более толстая рама означает, что между внешней и внутренней рамой имеется больший воздушный зазор.
В случае капитального ремонта стоит заменить окна
Окна можно реставрировать и заменять независимо от сезона. Если в здании планируется капитальный ремонт, разумнее заменить окна на новые. «Однако, если замена окон или дверей является единственной плановой работой, их обязательно стоит отреставрировать, ведь к замене окон также относятся различные фасадные и интерьерные работы, замена подоконников и т.д. В этом случае стоило бы подумать о замене окон вместе с остальными ремонтными работами, ведь тогда это дешевле и разумнее», — сказал Тарум. Он добавил, что если капитальный ремонт не планируется, то стоило бы подумать о реставрации окон.
Принимая решение о восстановлении или замене окна, стоит провести визуальный осмотр окон и, по возможности, выяснить, серийное ли это производство или спецзаказ и является ли это здание памятником архитектуры. «При принятии решения вы также можете получить помощь в городском архиве, где по старым фотографиям или чертежам видно, оригинальные это окна или нет. Если это оригинальные окна и они в значительной степени сохранились, то однозначно стоит их реставрировать», — подтверждает Мадис Тарум.