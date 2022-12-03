Соглашение подписано: Эстония покупает у США реактивные системы залпового огня HIMARS

«Для достижения оборонных целей Эстонии мы ежедневно работаем над обновлением вооружения и боеприпасов наших Сил обороны», – сказал Магнус-Вальдемар Саар. Он рад, что соглашение о покупке оружия будет способствовать дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками.

Речь идет о крупнейшем в истории Эстонии проекте по закупке оружия. В рамках договора, помимо реактивных систем залпового огня, Эстония приобретет также боеприпасы и средства связи. Кроме того, соглашение предусматривает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. «В комплект входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров», – сказал глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS – это новый важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии. Это дает возможность решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с нашими пехотными частями. Речь идет о стандартной системе в НАТО, которая способствует всестороннему сотрудничеству с другими союзниками», – сказал офицер генштаба Сил обороны, подполковник Каарел Мяэсалу.

США предоставили Украине несколько реактивных систем залпового огня, которые помогли точечными ударами уничтожить российские военные склады боеприпасов, транспортные узлы и центры управления за пределами досягаемости украинских гаубиц.