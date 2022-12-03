В Эстонии зафиксирован резкий скачок заболеваемости ВИЧ-инфекцией: если в прошлом году соответствующий диагноз был поставлен 125 пациентам, то в этом году уже 213.
В Эстонии зафиксирован резкий скачок заболеваемости ВИЧ
По данным Института развития здоровья, несмотря на то, что уровень заболеваемости ВИЧ остается стабильно высоким, о новой вспышке речь не идет, передает ERR.
«С 2011 по 2019 в среднем заболеваемость ВИЧ падала на восемь процентов, а если сравнивать с 2019 годом, то в 2020 году падение составляло 15 процентов. Затем началась пандемия коронавируса, которая осложнила тестирование на ВИЧ», – сказала старший специалист по инфекционным заболеваниям Института развития здоровья Ивета Томера, добавив, что так мало, как во время эпидемии COVID-19, последний раз тестировали в Эстонии в 2007 году.
Еще одна причина такого стремительного роста числа зараженных – добавление украинских военных беженцев в эстонскую статистику. «Большинство прибывших в Эстонию ранее проходили лечение, они демонстрировали хорошую приверженность к лечению и вирус у этих пациентов был под контролем», – прокомментировала главврач центра инфекционных заболеваний Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керсти Кинк.