В Эстонии зафиксирован резкий скачок заболеваемости ВИЧ

«С 2011 по 2019 в среднем заболеваемость ВИЧ падала на восемь процентов, а если сравнивать с 2019 годом, то в 2020 году падение составляло 15 процентов. Затем началась пандемия коронавируса, которая осложнила тестирование на ВИЧ», – сказала старший специалист по инфекционным заболеваниям Института развития здоровья Ивета Томера, добавив, что так мало, как во время эпидемии COVID-19, последний раз тестировали в Эстонии в 2007 году.