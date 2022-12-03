Бастующий остров. Как брекзит, Путин и собственное правительство загоняют Британию в 1970-е

«Расплачиваться придется сторицей. Мы будем ежегодно тратить на обслуживание долга больше, чем на любую другую социальную статью бюджета, кроме самой большой - здравоохранения. За исключением короткого периода в 1980-х, таких больших трат на погашение госдолга не было с 1950-х», – отмечает он.

Забастовка на автозаводе British Leyland в феврале 1979 года Фото: Getty Images

Все это обещает властям головную боль на месяцы вперед, и восставшее из небытия забастовочное движение лишь усугубит ее. Сейчас бастуют десятки тысяч. А готовятся - миллионы. В ближайшие месяц-два станут известны итоги голосования за стачки в профсоюзах, которые объединяют более 1,5 млн учителей, врачей и других бюджетников.

Все условия для новой «зимы недовольства», как в 1978-79 годах, созданы. Выбор у властей небольшой. Денег на удовлетворение всех требований бастующих о повышении зарплат нет. А рецепты 1970-х устарели.

Радикальные реформы в стиле Тэтчер опробовала было Лиз Трасс. Ее план немедленно и с треском провалился, а сама она со свистом вылетела из премьеров. А присоединение к ЕС – табу не только в Британии, но, главное, и в самом ЕС.