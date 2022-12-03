Водитель, опасно проехавший мимо детей, которые по пешеходному переходу пересекали дорогу в Тырва в Валгамаа, был оштрафован, поскольку в полицию попала видеозапись инцидента.
ВИДЕО ⟩ Подверг опасности трех детей: водителя оштрафовали из-за опасного маневра
Подверг опасности трех детей: водителя оштрафовали из-за опасного маневра
На видео, которое опубликовала Лыунаская префектура, запечатлено, как автомобиль приближается к детям, которые по пешеходному переходу пересекают дорогу, и замедляется, но его обгоняет другая машина, которая затем по встречной полосе проезжает по пешеходному переходу рядом с детьми.
Видео с запрещенным маневром попало в полицию. Водитель в содеянном не признался, но доказательства говорили сами за себя. В итоге из-за запрещенного маневра кошелек водителя, подвергшего опасности трех детей на пешеходном переходе, стал легче более чем на 300 евро.