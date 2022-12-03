ВИДЕО ⟩ Подверг опасности трех детей: водителя оштрафовали из-за опасного маневра

На видео, которое опубликовала Лыунаская префектура, запечатлено, как автомобиль приближается к детям, которые по пешеходному переходу пересекают дорогу, и замедляется, но его обгоняет другая машина, которая затем по встречной полосе проезжает по пешеходному переходу рядом с детьми.