Урмас Паэт в Киеве: Украина должна вернуть себе всю свою территорию

«Очень больно увидеть разрушения, причиненные Россией, – сказал Паэт во время поездки в Киев. – Я выражаю глубокое уважение народу Украины, который борется не только за свободу своей страны, но и за мир во всей Европе».

В Киеве Урмас Паэт и делегация Европарламента встретились с министром обороны Алексеем Резниковым, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, первым вице-спикером украинского парламента Александром Корниенко, мэром Киева Виталием Кличко и главами миссий ЕС в Украине.

«ЕС должен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и делать это в тесном сотрудничестве со своими союзниками. Необходимы дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь – и нужны новые санкции против России», – отметил он.

В настоящее время Россия планомерно разрушает электросети Украины, и это ставит миллионы людей нынешней зимой в очень тяжелое положение. Украина должна получить срочную техническую помощь, но главное – усилить свою противовоздушную оборону.

Паэт добавил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. «Справедливо, что страна-агрессор платит за свои разрушительные действия. Для этого следует использовать замороженные активы России», – подчеркнул он.

«Также должен быть создан специальный трибунал для наказания виновных в преступлениях российской агрессии», – добавил он. Задокументировано уже 50 000 преступлений, совершенных Россией против народа Украины.