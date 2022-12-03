Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт возглавил визит делегации Европарламента в Киев, целью которого было выразить поддержку народу и государственным лидерам Украины, а также получить обзор потребности в поддержке украинской стороны в ближайшее время.
Урмас Паэт в Киеве: Украина должна вернуть себе всю свою территорию
«Очень больно увидеть разрушения, причиненные Россией, – сказал Паэт во время поездки в Киев. – Я выражаю глубокое уважение народу Украины, который борется не только за свободу своей страны, но и за мир во всей Европе».
В Киеве Урмас Паэт и делегация Европарламента встретились с министром обороны Алексеем Резниковым, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, первым вице-спикером украинского парламента Александром Корниенко, мэром Киева Виталием Кличко и главами миссий ЕС в Украине.
«ЕС должен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и делать это в тесном сотрудничестве со своими союзниками. Необходимы дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь – и нужны новые санкции против России», – отметил он.
В настоящее время Россия планомерно разрушает электросети Украины, и это ставит миллионы людей нынешней зимой в очень тяжелое положение. Украина должна получить срочную техническую помощь, но главное – усилить свою противовоздушную оборону.
Паэт добавил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. «Справедливо, что страна-агрессор платит за свои разрушительные действия. Для этого следует использовать замороженные активы России», – подчеркнул он.
«Также должен быть создан специальный трибунал для наказания виновных в преступлениях российской агрессии», – добавил он. Задокументировано уже 50 000 преступлений, совершенных Россией против народа Украины.
По словам Паэта, встречи в Киеве также показали, что Украина сохраняет очень сильную волю к вступлению в ЕС и началу переговоров о вступлении.