Полиция остановила на шоссе BMW: за что пассажирка получила условный тюремный срок?

В рамках договорного производства 18-летняя Кайза Лотта Кяэрик была признана судом виновной в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере и приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Кроме того, в качестве расходов на производство она должна выплатить государству 2656 евро, из которых 924 евро составляют расходы на экспертизу, 97 евро – гонорар назначенного защитника и 1635 евро – штраф.

24 августа в деревне Пяэрду в волости Мярьямаа в Рапламаа на 82-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла полиция задержала автомобиль BMW, на пассажирском сиденье которого сидела Кайза Лотта Кяэрик.