Пярнуский уездный суд приговорил к условному тюремному сроку 18-летнюю девушку, которую полиция поймала летом в Рапламаа, когда она перевозила в автомобиле купленные в Пярну наркотики.
Полиция остановила на шоссе BMW: за что пассажирка получила условный тюремный срок?
В рамках договорного производства 18-летняя Кайза Лотта Кяэрик была признана судом виновной в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере и приговорена к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Кроме того, в качестве расходов на производство она должна выплатить государству 2656 евро, из которых 924 евро составляют расходы на экспертизу, 97 евро – гонорар назначенного защитника и 1635 евро – штраф.
24 августа в деревне Пяэрду в волости Мярьямаа в Рапламаа на 82-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла полиция задержала автомобиль BMW, на пассажирском сиденье которого сидела Кайза Лотта Кяэрик.
В сумочке девушки полиция обнаружила большое количество наркотиков: грибы, содержащие псилоцин/псилоцибин, почти 20 граммов марихуанны и 22 таблетки экстази (МДМА). Девушка раздобыла их в Пярну у человека, личность которого не была установлена в ходе предварительного расследования.