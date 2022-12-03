Две недели назад в Латвии в Дунавской волости раненый кабан напал на охотника, повалил его на землю и начал рвать клыками. Опытные охотники вспоминают только несколько случаев, когда кабан так серьезно травмировал человека. В этом охотничьем сезоне уже было три нападения кабанов на участников охоты, пишет Rus.TVNET. Что на самом деле произошло в тот день – почему опытный охотник с двумя псами стал жертвой кабана?