По данным Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA), в ноябре среди эстонских операторов мобильной связи больше всего номеров лишился Telia, из сети которого вышли 510 номеров. Фирма Tele2 потеряла в прошлом месяце 438 номеров, а Elisa приобрела 936 номеров.
В ноябре Telia потеряла больше номеров телефонов, чем конкуренты
Всего в ноябре в другую сеть было перенесено 5118 номеров мобильных телефонов и 385 стационарных номеров. Были отменены 5403 заявки на перенос мобильных номеров и 19 заявок на перенос стационарных номеров, передает Majandus.
За первые 11 месяцев этого года фирма Tele2 потеряла в общей сложности 6380 номеров. В то же время Elisa приобрела 6072 номера и Telia – 246 номеров.
В прошлом году больше всего номеров потерял мобильный оператор Tele2, из сети которого вышли 15 974 номеров. В позапрошлом году из сети Tele2 вышли 5098 номеров. Вместе с тем сальдо движения номеров в 2021 году было положительным и у Telia, и у Elisa. У Elisa насчитывалось плюс 15 122 номера, а у Telia – плюс 551 номер.
Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных фиксированных и мобильных номеров от одной телекоммуникационной компании к другой. Количество перенесенных номеров не имеет прямого отношения к общему количеству клиентов, которые присоединились или покинули телекоммуникационную компанию, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но при этом один договор о присоединении.
Также статистика переноса номеров не отражает использования телефонных карт или изменений в общем количестве клиентов телекоммуникационных компаний из-за заключения новых договоров и расторжения старых.