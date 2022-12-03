Поддержка населением ветряной энергии в Эстонии остается высокой

Результаты исследования EMOR, проведенного по заказу Enefit Green, показывают, что 80% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков, а 74% поддерживают более широкое использование наземной ветряной энергии. Самыми большими сторонниками ветряной энергии являются молодые люди в возрасте 15-24 лет, среди которых поддержка морской ветряной энергии достигает 88%.

По словам руководителя сферы ветряной энергии Enefit Green Лаури Ульма, результаты исследования показывают, что шаги по более быстрому развитию ветряной энергии важны для всего общества. «Обширная и значительная поддержка ветряной энергии дает как самоуправлениям, так и государству уверенность при принятии решений, которые способствуют увеличению производства возобновляемой энергии в Эстонии. Уже в следующем году в Эстонии начнут работать первые новые ветропарки, что может еще больше увеличить общую поддержку», – сказал Ульм.

Отношение к морским ветропаркам также более благоприятное в случае электростанции, строящейся в месте проживания человека. Половина участников опроса очень или скорее положительно отнеслись бы к строительству рядом с домом наземного ветропарка, а 69% респондентов положительно или очень положительно отнеслись бы к морскому ветропарку рядом с домом.

Один из вопросов исследования касался осведомленности людей о взаимосвязи между возобновляемой энергией и ценой на электроэнергию. По собственному признанию участников, только каждый шестой знает, как возобновляемая энергия формирует цену на бирже электроэнергии. Треть людей знают, что солнечная и ветряная энергия являются самыми дешевыми, но не в курсе их влияния на потребителя.

По словам Ульма, приложить усилия по объяснению взаимосвязи между дешевой возобновляемой энергией и биржевой ценой должны как девелоперы, так и органы власти. «Ветер и солнце – самые дешевые из всех способов производства электроэнергии, и чем больше произведенной с их помощью электроэнергии представлено на рынке, тем выгоднее будет цена для потребителя. Более широкое объяснение этой взаимосвязи, вероятно, еще больше помогло бы увеличить поддержку ветряной энергии», – сказал Ульм.