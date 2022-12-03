Сб, 3.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Министр и предприниматели: рабочие места с зарплатой до 1000 евро в Эстонии не нужны!

Аймур-Яан Кескель
Министр и предприниматели: рабочие места с зарплатой до 1000 евро в Эстонии не нужны!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. Фото: Sille Annuk

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон заявил вчера на экономической конференции, организованной Социал-демократической партией, что проблема в торговле заключается в производительности труда. В магазинах не хватает рабочей силы, но, несмотря на это, зарплаты работников существенно не увеличиваются. По словам министра, такая ситуация ненормальна.

«Как такое возможно, что людей не хватает, но зарплаты повышают на 10 евро», – сказал на конференции Петерсон. Он добавил, что зарплаты в торговле часто ниже 1000 евро. По его мнению, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что рынок нормально не функционирует.

«Рабочие места с зарплатой менее 1000 евро не нужны»

Генеральный директор Europark Estonia Кароль Кованен

Ключевые слова
Наверх