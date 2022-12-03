Министр и предприниматели: рабочие места с зарплатой до 1000 евро в Эстонии не нужны!

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон заявил вчера на экономической конференции, организованной Социал-демократической партией, что проблема в торговле заключается в производительности труда. В магазинах не хватает рабочей силы, но, несмотря на это, зарплаты работников существенно не увеличиваются. По словам министра, такая ситуация ненормальна.
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«Как такое возможно, что людей не хватает, но зарплаты повышают на 10 евро», – сказал на конференции Петерсон. Он добавил, что зарплаты в торговле часто ниже 1000 евро. По его мнению, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что рынок нормально не функционирует.