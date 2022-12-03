Министр и предприниматели: рабочие места с зарплатой до 1000 евро в Эстонии не нужны!

«Как такое возможно, что людей не хватает, но зарплаты повышают на 10 евро», – сказал на конференции Петерсон. Он добавил, что зарплаты в торговле часто ниже 1000 евро. По его мнению, эти обстоятельства свидетельствуют о том, что рынок нормально не функционирует.