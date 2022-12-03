В Риге и Вильнюсе снизились цены на топливо, Таллинну пока нечем похвастаться

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. С другой стороны, самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, за ней следует Вильнюс, а самая низкая – в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% – до 1,694 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 4,4% – до 1,754 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки составила 1,629 евро за литр, как и в предыдущую пятницу, а вот дизельное топливо подешевело на 2,7% – до 1,769 евро за литр.

В Таллинне цены на топливо не изменились. На АЗС Circle K цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,799 евро за литр, а дизельного топлива – 1,859 евро за литр.