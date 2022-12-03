G7 вслед за ЕС ввела потолок цен на нефть из России

Страны G7 и ее союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в ЕС наконец смогли договориться, что потолком будет цена на уровне 60 долларов.

В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или «очень скоро после этого». Оно было обнародовано после того, как Евросоюз договорился об ограничении цен, убедив Польшу поддержать его. Варшава требовала ввести более низкий потолок.

Решение принято, чтобы «не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины», говорится в заявлении, но в то же время направлено на «поддержку стабильности мировых энергетических рынков» и «минимизацию негативных экономических последствий» российского вторжения.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», – заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось. План требовал согласия всех стран ЕС.

Польша объявила о своей поддержке в пятницу после того, как ее заверили, что ограничение будет сохранено на уровне 5% ниже текущей рыночной ставки, если нефть подешевеет. В решение внесен соответствующий корректирующий механизм.