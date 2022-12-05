Правительство хочет убрать советскую символику из публичного пространства, в том числе с фасадов зданий. Как к этому относятся жители Эстонии?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Советские символы на зданиях: история или угроза безопасности?
НИКИТА ПОНОМАРЕНКО, менеджер по продажам (ТАЛЛИНН)
Это другие звезды
Не знаю, мне кажется, что советская символика и звезды на фасадах зданий – это не те звезды, что сегодня в Украине. Не надо все в одну кучу. Эта символика совершенно другая, это оборотная сторона медали. Я не вижу аналогии между варварами, которые сегодня орудуют на территории невинной Украины, и теми, кто боролся с фашизмом, которым болеет сегодняшняя Россия. Эти звезды, скорее, антироссийские, они не против Европы. Наоборот, они тогда были против фашизма, который сейчас в Москве. Слава Украине!
АТТС ОЛИВЕР, студент (ТАЛЛИНН)
Это плохо, но это история
Я не считаю, что она ослабляет нашу безопасность. С одной стороны, символика советских времен — это символ власти того периода. С другой стороны, это напоминание нам и жителям, заставшим советские времена, откуда мы пришли и почему боролись за нашу свободу. То есть это плохо, но это наша история. Я могу понять демонтаж некоторых советских памятников, но снос зданий – это, на мой взгляд, бессмысленная трата ресурса. Вероятно, снося все, мы подвергаем себя риску. Это часть истории, с которой нужно считаться. Лично мне эта часть истории нашего народа не нравится, но потому и нужно ее сохранить как напоминание. Есть смысл сносить то, что сплачивает людей против правительства или государства. Но если гдето просто висят на стене серп и молот, так пусть висят, ничего плохого в этом нет. Но война в Украине напомнила, что эта империя не хочет уходить. У нас с Украиной схожее прошлое – мы были под советской оккупацией. Наша страна видит в этих символах опасность, потому что мы маленькие и поэтому боимся, что с нами может произойти то же самое. С какой-то стороны мы защищены лучше, чем Украина, но у нас своего ресурса для обороны меньше. Конечно, есть союзники, но, в случае чего, потребуется время, чтобы они сюда прибыли.
ИВАН ТКАЧЕНКО, ИТ-специалист (ВЫРУ)
Решать должен народ
Людям в любом случае важно сохранить гордость, память о победах и других событиях, которые давно стали мифами и обросли легендами. Нам нравится верить. Я говорю «нам» в том смысле, что это свойство человеческого характера, без политики. А так пусть государство решает, оставлять или уничтожать. Мне-то непонятно, причем тут Россия. Я не вижу в этих символах никакой угрозы, ни себе, ни Эстонии. И это не Россия будет решать, что уничтожать, а что оставить. Это наше внутреннее дело. Это памятники и символы Эстонии, и решать должно государство, а это кто? Это народ, который здесь живет.
АЛЕКСАНДРА УХТОМСКАЯ, медицинский работник (ТАЛЛИНН)
Для кого-то это культ
Символы эти проблем не составляют, но есть один момент. Некоторые люди эти символы не просто соединяют с советской империей, но возводят звезды и гербы СССР в культ. Я сама живу в сталинском доме, хотя там символов нет. Считаю, что это политически мотивированная инициатива. Не стоит забывать ужас советской системы. Ведь мы видим по Украине, что никто не помнит советского, никому сталинизм не стал уроком. Я боюсь, что косметические изменения в плане архитектуры и политики не изменят общественного настроения. Надо объяснять тем, кто грезит Советским Союзом, кто испытывает тягу к тому прошлому. А о себе так скажу: меня эти символы не трогают, я живу со своим политическим мнением и менять его, даже если оно не нравится эстонцам или русским, не собираюсь. Я свободный человек.
ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Сфотографируйте меня боком!
Знаете, лучше деньги тратили бы на социальную помощь нуждающимся, чем на борьбу с эмблемами СССР. Сейчас так все подорожало, такие цены! Вот это представляет опасность для страны и ее граждан. А демонтаж звезд и уничтожение истории на домах в наших городах я считаю кощунством. Причем это имеет двойную природу, что особенно страшно. И политика выборов, и глубинное противостояние национальных характеров. Но я очень прошу: сфотографируйте меня боком. Мало ли что.
АЙГАР ВАЛЛИМЯЭ, студент (ВАЛГА)
Мы по-прежнему одна нация
На мой взгляд, советская символика не ослабляет безопасность Эстонии. Однако до войны в Украине они были частью нашей истории, должны быть и сегодня. Мы не должны забывать или хоронить свое прошлое. Мы не должны позволить советской символике разделить нас. Мы по-прежнему одна нация, и мы должны уметь жить вместе, несмотря на наше прошлое. Я считаю, что избавляться от всего — пустая трата времени и денег. Я понимаю, если речь о том, чтобы убрать памятники, прославляющие советское время. Однако привычные памятники и могилы должны остаться. В качестве примера можно привести роспись потолка Национальной оперы «Эстония». Это произведение искусства, которое мы должны защищать и сохранять, а не уничтожать и ненавидеть. Война вернула много воспоминаний и придала новый смысл этим символам. Думаю, дело не в том, что когда-то было, а в том, что может случиться снова. Я понимаю, что люди боятся, но вымещать свой страх на художественных и исторических символах – это неправильно.
ТЫНО ВАУС, ментор-консультант (ЛОО)
Эти символы нас ослабляют
СССР собирался лишить наш народ идентичности и заселить Эстонию своими «специалистами». Я не поддерживаю разрушение памятников, но и нахождение их в общественном пространстве не могу приветствовать. Они дают силы «пятой колонне» и ослабляют нас. Но мы не должны уподобляться тем вандалам, которые сносили в Эстонии памятники и оскверняли кладбища. Архитектура – часть нашей истории. Я, конечно, не призываю перекрашивать что-либо, но таким символам, как серп, молот, пятиконечная звезда – им не место в публичном пространстве. Я не воспринимаю эти символы через войну в Украине… И мне кажется, что с восхвалением Украины немного переборщили. Конечно, нужно помочь Украине восстановиться, но что будет в итоге с разоренной Россией? Возможно, ей тоже скоро понадобится помощь.
РОМАН ЛИТТ, водитель (НАРВА)
Это попытка рассорить нас
Никакой опасности звезды, серпы и молотки на фасадах домов и клубов не несут. Это глупость несусветная. Такая же, как снос советских памятников. С кем они борются? Со мной? Я здесь родился, учился, работаю всю жизнь, и для меня это история. История, понимаете? Моей страны, в которой я живу! Что, Эстония не была в составе СССР? Давайте снесем Длинный Герман, давайте снесем Толстую Маргариту! Мы и датская культура, и шведская, и немецкая, и русская. Ну, куда от этого деться, ломать все, что ли? А что останется? Дыры и в памяти, и в культуре. Это все политизировано, причем мелко, под выборы и на фоне событий в Украине. Но я скажу, что кто это придумал, тот пытается рассорить людей. А не будет этого! Мы все давно помирились!
Комментарий автора
Утвержденные правительством новые поправки к строительному кодексу предусматривают удаление из публичного пространства советских символов, в том числе тех, которыми декорированы постройки. Автор инициативы министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») заявила, что цель законопроекта – сформировать правовую базу, которая определит границы запрещенной символики и обозначит механизмы надзора и разрешения споров.
Из текста законопроекта можно заключить, что решающая роль в демонтаже советских символов отводится руководителям местных самоуправлений, но крайне бегло раскрыта степень участия экспертизы. Зато предусмотрено применение репрессивных механизмов в случае неисполнения закона.
Если у местных самоуправлений возникнут проблемы с соблюдением на его территории требований по удалению советских символов из публичного пространства, Министерство юстиции может вмешаться, наложив штраф или, если того потребуют обстоятельства, приняв необходимые меры для устранения самого памятника.
При возникновении споров законопроект предусматривает их разрешение через правительственную комиссию, которая будет оценивать, соответствует ли здание или элемент архитектуры предъявляемым требованиям. Состав комиссии не определен, как и ее конкретные задачи, порядок работы и степень участия Департамента охраны памятников старины, который в документе все же упомянут. Видимо, совсем игнорировать его невозможно, поэтому присутствует ритуальная апелляция к авторитету знающих людей.
Основным аргументом инициатора законопроекта является утверждение, что советские символы несут угрозу безопасности для государства. Проводится аналогия между звездами 70-летней давности на фасадах зданий и звездами на российских танках, которые участвуют в боевых действиях России против Украины. Такая ассоциация имеет под собой основания: танки с обеих сторон зачастую произведены в СССР. Однако следует заметить, что российские военные машины маркированы печально известными символами V и Z, а не пятиконечными звездами.
По мнению большинства опрошенных, советские символы не вызывают у них ассоциаций с российской агрессией в Украине. Некоторые респонденты выразили мнение, что советская символика для кого-то может быть объектом ностальгии по тому прошлому, когда Эстония была в составе СССР. Однако и это не несет угрозы безопасности страны. В опросе приняли участие более 30 человек из Валга, Лоо, Выру, Нарвы и Таллинна.
Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам: 5308 2701, denis.antonov@postimees.ee.