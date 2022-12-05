ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Советские символы на зданиях: история или угроза безопасности?

Комментарий автора

Утвержденные правительством новые поправки к строительному кодексу предусматривают удаление из публичного пространства советских символов, в том числе тех, которыми декорированы постройки. Автор инициативы министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») заявила, что цель законопроекта – сформировать правовую базу, которая определит границы запрещенной символики и обозначит механизмы надзора и разрешения споров.

Из текста законопроекта можно заключить, что решающая роль в демонтаже советских символов отводится руководителям местных самоуправлений, но крайне бегло раскрыта степень участия экспертизы. Зато предусмотрено применение репрессивных механизмов в случае неисполнения закона.

Если у местных самоуправлений возникнут проблемы с соблюдением на его территории требований по удалению советских символов из публичного пространства, Министерство юстиции может вмешаться, наложив штраф или, если того потребуют обстоятельства, приняв необходимые меры для устранения самого памятника.

При возникновении споров законопроект предусматривает их разрешение через правительственную комиссию, которая будет оценивать, соответствует ли здание или элемент архитектуры предъявляемым требованиям. Состав комиссии не определен, как и ее конкретные задачи, порядок работы и степень участия Департамента охраны памятников старины, который в документе все же упомянут. Видимо, совсем игнорировать его невозможно, поэтому присутствует ритуальная апелляция к авторитету знающих людей.

Основным аргументом инициатора законопроекта является утверждение, что советские символы несут угрозу безопасности для государства. Проводится аналогия между звездами 70-летней давности на фасадах зданий и звездами на российских танках, которые участвуют в боевых действиях России против Украины. Такая ассоциация имеет под собой основания: танки с обеих сторон зачастую произведены в СССР. Однако следует заметить, что российские военные машины маркированы печально известными символами V и Z, а не пятиконечными звездами.

По мнению большинства опрошенных, советские символы не вызывают у них ассоциаций с российской агрессией в Украине. Некоторые респонденты выразили мнение, что советская символика для кого-то может быть объектом ностальгии по тому прошлому, когда Эстония была в составе СССР. Однако и это не несет угрозы безопасности страны. В опросе приняли участие более 30 человек из Валга, Лоо, Выру, Нарвы и Таллинна.