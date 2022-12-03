Эстонские продавцы топлива пытаются с помощью изменений в законе избежать миллионных штрафов

Союз предлагает штраф в размере 125 евро за гигаджоуль, что примерно вдвое превышает ориентировочную текущую референтную цену для продаж в регионе Северо-Восточной Европы международной компании по торговле топливом S&P Global Platts. «Предлагаемая сумма исходит из той логики, что для обеспечения реального выполнения обязательства по возобновляемой энергии штраф, применяемый за это нарушение, должен быть значительно выше, чем экономическая выгода от нарушения, чтобы дисциплинировать нарушителя», – поясняет Раамат.

Кроме того, союз обращает внимание на узкое место закона, которое касается выполнения обязательства по возобновляемой энергии в случае поступления жидкого топлива на рынок Эстонии из другого государства-члена ЕС.

«Может возникнуть ситуация, когда разрешенное для свободного обращения в другом государстве-члене топливо должно быть допущено на рынок Эстонии, если оно соответствует местным требования к реализуемому моторному топливу. Таким образом можно, например, ввозить топливо, выданное с акцизного склада в Латвии, в Эстонию и доставлять его либо на коммерческие склады, либо непосредственно на заправочные станции и конечному потребителю. За ввезенное таким образом топливо в Эстонию нужно платить акцизный налог, но у продавца топлива нет обязательств по возобновляемой энергии для данного топлива», – поясняет Раамат.