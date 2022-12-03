Эстонский союз топливных компаний (Eesti Õliühing) пытается добиться от правительства внесения поправок в закон, что позволит избежать возможных огромных штрафов.
Эстонские продавцы топлива пытаются с помощью изменений в законе избежать миллионных штрафов
НКО Eesti Õliühing, представляющая топливный сектор Эстонии, считает, что государство должно уточнить необходимое для выполнения директивы Европейского союза (ЕС) применимое к продавцам жидкого топлива законодательство достижения цели по возобновляемой энергии, чтобы участники рынка имели четкое представление о санкциях, которые применяются, если цель не достигнута.
«Это вопрос, который существенно влияет на конкурентную ситуацию на рынке топлива и потенциально на выполнение климатических и экологических обязательств Эстонии. Поэтому представляющая интересы топливного сектора организация предлагает внести такие поправки в Закон о жидком топливе, чтобы у участников рынка была ясность в отношении санкций, применяемых в случае невыполнения целей по возобновляемой энергии», – пишет исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат в обращении для Министерства экономики и коммуникации и финансовой комиссии Рийгикогу.
Союз предлагает изменить Закон о жидком топливе таким образом, чтобы штраф, применяемый в случае невыполнения обязательства по возобновляемой энергии, был четко и недвусмысленно связан со степенью невыполнения обязательства и пропорционально ожидаемому экономическому доходу нарушителя, поскольку в определенных случаях экономический доход от нарушения может значительно превышать указанную максимальную сумму штрафа, поэтому Закон о жидком топливе в настоящее время не в состоянии обеспечить его полное соблюдение.
На данный момент за нарушение обязательств по возобновляемой энергии законом для юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 млн евро.
Союз предлагает штраф в размере 125 евро за гигаджоуль, что примерно вдвое превышает ориентировочную текущую референтную цену для продаж в регионе Северо-Восточной Европы международной компании по торговле топливом S&P Global Platts. «Предлагаемая сумма исходит из той логики, что для обеспечения реального выполнения обязательства по возобновляемой энергии штраф, применяемый за это нарушение, должен быть значительно выше, чем экономическая выгода от нарушения, чтобы дисциплинировать нарушителя», – поясняет Раамат.
Кроме того, союз обращает внимание на узкое место закона, которое касается выполнения обязательства по возобновляемой энергии в случае поступления жидкого топлива на рынок Эстонии из другого государства-члена ЕС.
«Может возникнуть ситуация, когда разрешенное для свободного обращения в другом государстве-члене топливо должно быть допущено на рынок Эстонии, если оно соответствует местным требования к реализуемому моторному топливу. Таким образом можно, например, ввозить топливо, выданное с акцизного склада в Латвии, в Эстонию и доставлять его либо на коммерческие склады, либо непосредственно на заправочные станции и конечному потребителю. За ввезенное таким образом топливо в Эстонию нужно платить акцизный налог, но у продавца топлива нет обязательств по возобновляемой энергии для данного топлива», – поясняет Раамат.
Он сказал, что на данный момент такая практика в Эстонии широко не используется.