США представили первый в мире бомбардировщик 6-го поколения.

B-21 Raider стал первым в мире бомбардировщиком шестого поколения, утверждает производитель Northrop Grumman, называя его «следующим этапом эволюции парка стратегических бомбардировщиков» американских ВВС. Высокотехнологичный цифровой стелс-бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет «проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира», утверждает производитель.

По словам исполнительного директора Northrop Grumman Кэти Уорден, хотя B-21 внешне может напоминать предыдущие модели B-2, «как только вы попадете внутрь, сходство исчезнет». «То, как он работает внутри, чрезвычайно продвинуто по сравнению с B-2, потому что технологии настолько развилась с точки зрения вычислительных возможностей, и теперь мы можем встроить их в программное обеспечение B-21», – сказала Уорден.

«Пятьдесят лет достижений в области малозаметных технологий ушли на создание этого самолета. Даже самые совершенные системы противовоздушной обороны не смогут обнаружить B-21 в небе», – заявил Остин.

Пентагон планирует закупить 100 бомбардировщиков

Шесть бомбардировщиков уже находятся на различных стадиях окончательной сборки и испытаний на заводе Northrop Grumman в Калифорнии, сообщила компания. Всего планируется произвести 100 самолетов, отмечает телеканал CNBC.

Пентагон и производитель не назвали стоимость B-21. Как напоминает Reuters, в 2010 году ВВС США оценивали его в 550 млн долларов за штуку, что соответствует 753 млн долларов на сегодняшний день. Итоговая стоимость будет зависеть от того, сколько бомбардировщиков купит Пентагон.