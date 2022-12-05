Огромный Таллиннский горхолл уже многие годы стоит пустой и постепенно разрушается. Городские власти пока не смогли привлечь средства для его реновации. Однако, как следует из документов, разрушающееся здание не только требует от налогоплательщика все больше денег на содержание, но и имеет высокооплачиваемого члена правления, а также целый совет, членам которого полагаются деньги.
Миллионы на коммуналку и зарплаты: Таллиннский горхолл разваливается и пожирает деньги таллиннцев
Дворец культуры и спорта им. В. И. Ленина был построен по проекту классика советского модернизма Райне Карпа к таллиннской регате в рамках Олимпиады 1980 года. Когда-то в нем работал зрительский зал на 4200 мест, ледовый холл и несколько кафе.
После Олимпиады и вплоть до середины 1990-х в нем выступали заезжие звезды, но в новые времена он начал приходить в упадок и к началу нового века был заброшен. Для управления зданием, за которым закрепилось название Горхолл, в 1997 году создали муниципальное предприятие Tallinna Linnahall AS. В 1999 году это строение внесли в Государственный регистр памятников культуры. Тридцать лет Горхолл разрушается, и все эти годы говорят о его восстановлении. Дальше разговоров дело не идет, а его содержание съедает огромные суммы.
Пристроить частнику не удалось
В декабре 2006 года горсобрание решило провести открытый аукцион по продаже права застройки участков с Горхоллом и прилегающими территориями. Найти застройщика, который возьмется восстановить Горхолл и сделать из него центр для концертов и конференций (ЦКК), на этом аукционе не удалось. Еще одну попытку найти частного инвестора город предпринял в 2009 году. 16 апреля 2009 года Таллиннское городское собрание приняло решение передать несколько участков у моря вместе с Горхоллом в аренду на 99 лет американской компании Entertainment LLC. Планировалось, что американский партнер сделает из Горхолла современный концертный зал и построит на участках рядом с ним отель, парковки, прогулочный променад и яхтенный порт. Для заключения соглашения с инвестором вице-мэр Таллинна Таави Аас (ЦП) даже летал в США, что было естественно с учетом личности потенциального инвестора. Им должен был стать Рональд Лаудер – крупный предприниматель, общественный деятель, коллекционер произведений искусства и филантроп. Лаудер является президентом Всемирного еврейского конгресса и владельцем нью-йоркского музея немецкого искусства Neue Galerie. Это был идеальный инвестор – с деньгами, разбирающийся в рынке недвижимости и искусства.
Условия компании Лаудера тогда дали эксклюзивные. Городские руководители общались с Лаудером и другими партнерами несколько лет, Эдгар Сависаар проводил с ним переговоры. Казалось, что на этот раз дело на мази. Однако из проекта ничего не получилось, американец так ничего и не вложил. В октябре 2015 года горсобрание решило прекртить переговоры с Entertainment LLC и признало недействительными все свои прежние решения, принятые во исполнение этого совместного проекта. Городу пришлось снова начинать поиски инвестора. Интерес к недвижимости у моря проявил Таллиннский порт, которому был нужен вовсе не концертный комплекс, а участок для расширения. Поскольку здание находится под охраной, вопрос закрылся.
Обещание подкинуть сорок миллионов
Пятого мая 2016 года был утвержден план реконструкции Горхолла и прилегающих территорий. В апреле 2017-го правительство, которое возглавлял Юри Ратас (ЦП), пообещало выделить 40 миллионов евро из госбюджета на восстановление Горхолла. Исполнявший обязанности мэра Таллинна Таави Аас назвал это «историческим шансом» для проекта ЦКК. Обещанная сумма была вписана в бюджетную стратегию государства. Горуправа немедленно инициировала детальную планировку, но на горизонте замаячила государственная помощь, которая по правилам ЕС не всегда разрешена. Процесс с реконструкцией остановился, а горуправа обратилась за заключением к Еврокомиссии. Это заключение с разрешением взять у государства 40 миллионов евро город получил в 2021 году.
Учитывая, что к этому времени предприятие Tallinna Linnahall AS работало уже 20 лет, а частных инвесторов, считающих, что имеет смысл вложить деньги в центр конференций в Горхолле, так и не нашлось, возникает вопрос: насколько проект в принципе целесообразен? Мы спросили у горуправы, есть ли в открытом доступе анализ расходов и бизнес-план для проекта ЦКК на базе Горхолла.
Член правления AS Tallinna Linnahall Ану Лийнсоо пояснила, что в 2018 году был составлен бизнес-план Горхолла. Его составители исходили из того, что Горхолл будет восстановлен при финансовом содействии со стороны государства. После этого будет объявлен конкурс для поиска фирмы-оператора. Согласно бизнес-плану 2018 года, Горхолл сможет работать в качестве ЦКК, принося небольшую прибыль, которая будет покрывать расходы на деятельность, но не инвестиции. Лийнсоо уточнила, что этот бизнес-план уже устарел и неактуален. На вопрос о том, есть ли план в открытом доступе, нам не ответили.
Памятник регате будет золотым
Rus.Postimees выяснил, сколько будет стоить реконструкция Горхолла. Будет ли он после реконструкции самоокупаемым или снова ляжет на плечи налогоплательщиков? Руководитель Горхолла сообщила, что, согласно расчетам 2020 года, на строительство требовалось 122 миллиона евро. Сейчас эта сумма сильно выросла.
«Совместно с аудиторами KPMG и DGS Baltic были разработаны условия передачи Горхолла в пользование и сделано исследование рынка о готовности потенциальных инвесторов вложить средства. Из заключения аудиторов следует, что, поскольку здание находится под охраной, это накладывает жесткие условия на реконструкцию, что, в свою очередь, удорожает проект, – пояснила Ану Лийнсоо. – У инвесторов есть ожидание, что публичный сектор поддержит предприятие в процессе реконструкции и в дальнейшей деятельности».
За двадцать лет инвестора не нашлось, что уже говорит о перспективности проекта. По словам Лийнсоо, горуправа решила приостановить подготовку условий конкурса на строительство ЦКК, так как в последние полгода рост цен в отрасли стал непрогнозируемым. На вопрос, есть ли надежда, что он когда-нибудь выйдет на самоокупаемость, она уточнила, что это зависит от того, насколько жесткими будут правила по охране памятников старины в случае реконструкции здания. Таким образом, никому пока не известно, сможет ли ЦКК в будущем заработать хотя бы себе на содержание. А о том, чтобы отбить стоимость реконструкции, речь не идет вообще.
Почем банкет для народа и кто за все заплатит
Сколько будет стоить содержание отремонтированного ЦКК, сказать пока невозможно. У нынешних расходов на него есть вполне понятный ценник. Площадь Горхолла – 42,8 тысячи квадратных метров, и большую часть расходов составляют счета за отопление и электроэнергию. Отключить отопление нельзя, иначе здание развалится еще быстрее. Лийнсоо говорит, что не обойтись и без присутствия вахтера – кто-то постоянно норовит забраться внутрь. Общий объем городских расходов на Горхолл за 2013–2022 годы составил 4 512 325 евро, то есть примерно по 450 тысяч евро в год.
Но и такие суммы уже ушли в прошлое. Только в 2020 году стоимость содержания Горхолла составила свыше 500 тысяч евро, а на 2022 год выделено уже 800 тысяч евро. Очевидно, в последующие годы, пока здание будет простаивать, расходы ниже 800 тысяч в год уже не опустятся, так как цены растут, а стареющее здание будет требовать все больше вложений. При этом доход предприятия от деятельности в 2020 году составил 21 тысячу евро. Примерно в этом диапазоне он и колеблется, так как пригодных для сдачи в аренду помещений мало, а Кристофер Нолан снимает здесь кино не каждый год.
У предприятия есть правление – это Ану Лийнсоо, которая работает юристом в бюро Sorainen. Как руководитель Tallinna Linnahall AS она получает зарплату 4400 евро брутто. Мы спросили, чем правление занималось, например, последние три года, пока проект стоял. По словам Лийнсоо, работы у нее хватало, так как Европейская комиссия «решила рассмотреть ходатайство основательно, задавая при этом множество дополнительных вопросов». Кроме того, у Горхолла есть совет, зарплата членов которого – по 500 евро в месяц. Совет предприятия – довольно непостоянная структура. Например, в начале 2021 года в совете было три человека, с апреля 2021 года добавился еще один, в июне 2022 их было шесть (см. Извлечение из запроса), а сейчас членами совета предприятия значатся в регистре уже все восемь вице-мэров. По словам Лийнсоо, работающие в управе члены совета зарплату не получают. Однако, согласно годовому отчету, в 2021 году расходы на зарплаты членов руководящих органов составили 64 700 евро. Если вычесть зарплату Лийнсоо, то очевидно, что в эту сумму все-таки входила заработная плата всех членов совета.
Представители оппозиции в горсобрании считают, что на «управлении» Горхоллом горожане только теряют деньги. «Горхолл сегодня разваливается. Страшно интересно было бы поучаствовать в заседании совета, на которое они собрались, чтобы обсудить стратегические решения насчет этого здания, – иронизирует председатель фракции ПР Кристен Михал. – Я готов поспорить, что никаких обсуждений нет. Нет смысла содержать большой совет, но они (центристы – прим. ред.) раздают своим людям посты, не требующие напряжения». Председатель фракции EKRE Март Каллас отреагировал на вопрос о Горхолле эмоционально: «Ничего я не думаю, что тут думать?! Давайте посмотрим на цифры за III квартал 2022 года: оборот – 17 567 евро, только налоги на рабочую силу – 33 764 евро, количество работников – 13! – возмущается Каллас. – А средняя зарплата у них – 1690 евро. Совет зачем-то увеличили до восьми членов! Зачем?»
Кристен Михал считает, что проектам вроде Горхолла нужны независимые эксперты, специалисты в своем деле, которые могут видеть проблемы и задавать неудобные вопросы. «Такие люди спросят, что тут вообще происходит? Им не нужно будет думать о своей зарплате или о том, что в городское предприятие пристроили их родственников. Разумеется, такие люди в советах неудобны, поэтому коалиция против их назначения через специальный комитет», – резюмирует Михал. Редакция запросила протоколы заседаний совета Tallinna Linnahall AS, но на эту просьбу отдел управы по коммуникациям так и не отреагировал.
Особый вопрос
Почему мероприятия, которые сегодня проходят в других городах, должны переместиться в Таллинн? Какие преимущества есть у нас для входа на рынок конференций?
АНУ ЛИЙНСОО, член правления Tallinna Linnahall AS
Важным критерием отбора в случае конференций является место расположения конференц-центра и история здания. Горхолл расположен очень удачно: недалеко от аэропорта, а вскоре будет проложена трамвайная линия, которая позволит удобно перемещаться между Горхоллом, портом, аэропортом и будущим терминалом Rail Baltic. Существенным аргументом с точки зрения продаж является и близость к Старому городу, куда можно прогуляться пешком. Также в окрестностях уже есть гостиницы. Кроме того, утвержденная детальная планировка позволяет строить гостиницы рядом с Горхоллом. В 2016 году Ernst & Young провел анализ экономического влияния и финансовых возможностей для строительства в Таллинне планируемого мультифункционального центра выставок и конференций. В результате исследования они пришли к выводу, что Горхолл – оптимальное место для организации конференц-центра, поскольку тут будет возможность проводить масштабные конференции, соответствующие международным стандартам. Расчеты, проведенные для получения господдержки, определили потенциальную годовую посещаемость в объеме около 132 000 посетителей. Кроме того, у Горхолла есть своя история, поскольку он был построен к Олимпиаде-80.
Нужен ли такой памятник
Если в Горхолле будет располагаться центр для конференций и концертов, ему придется войти на высококонкурентный рынок Европы. Для конференций от одной до пяти тысяч участников выбор площадок огромен, особенно в крупных известных центрах проведения конференций, таких как Франкфурт, Вена и Милан.
За обзором рынка мы обратились к профессиональному журналу Kongres Magazine. Каждый год он присуждает гостиницам и центрам конференций награду Meetings Star Award. ЦКК оценивают исходя из комплексных критериев и стандартов. В 2021 году оценивали 29 конференц-центров, которые расположены в 14 странах. В пятерку лучших вошли три центра, находящихся в Австрии.
По данным издания, в среднем конференц-центры имеют 18 конгресс-залов. При выборе места для конференции принимаются во внимание такие факторы: безопасность, в том числе при чрезвычайных ситуациях, внутренняя связь, мультимедийная система, акустика и звук, освещение, специальное оборудование, качество кейтеринга, местоположение, квалифицированный персонал. Все это стоит огромных денег, в том числе в обслуживании.
Если посмотреть на расположение топовых центров конференций, то видим, что огромное значение имеет логистика, и речь не о трамвае от аэропорта. Популярные ЦКК находятся либо в Центральной Европе, либо в очень популярных туристических городах, что подразумевает огромное количество гостиниц, мест питания и аэропорт с сотней прямых рейсов (идеально – хаб).
Лучшие центры для конференций Европы находятся в Вене, Франкфурте, Копенгагене, Брюсселе, Люксембурге, Барселоне, Милане. Аэропорты этих городов входят в первую тридцатку крупнейших аэропортов Европы, а Франкфурт – в первую десятку. Таллиннский аэропорт не входит по пассажиропотоку даже в первую сотню. В Таллинн участникам из многих стран придется лететь через всю Европу с пересадками.
Из бизнес-плана 2018 года следует, что восстанавливать будут только Горхолл, о строительстве гостиницы и прочих необходимых помещений пока речи не идет. Анализ, проведенный Ernst & Young Baltic AS, ставил целью сравнить удобство расположения ЦКК в Горхолле с четырьмя другими участками в Таллинне. В анализе Горхолл не сравнивался с центрами в Вене или Милане. Как и не ставился вопрос, не станет ли он слишком дорогим и редко используемым объектом, каких остается множество после олимпиад и аналогичных событий.
Комментарий
Не знаю, чем занимается правление Горхолла
МАРЕК РЕЙНААС, председатель фракции «Ээсти 200» в горсобрании Таллинна
Вопросов о муниципальных предприятиях Таллинна столько, что из ответов на них можно составить роман под названием «Пищевая цепочка центристов». Ответы на эти вопросы может дать только [Михаил] Кылварт и его ближайшее окружение. Оппозиции и ревизионной комиссии городского собрания получить адекватную информацию практически невозможно. Представители оппозиции делали запрос о Горхолле. Ответы Михаила Кылварта такие обтекаемые, что соскальзывают с листа. Помимо прочего была проведена ревизия использования денег Горхолла в 2017–2019 годах. Заключение по нему совершенно беззубое. Из него можно понять, что никто не знает, чем занимается правление AS Tallinna Linnahall и за что оно получает зарплату.
Подозревать можно что угодно, но доказать сложно. Всем понятно, что советы муниципальных предприятий – это место, куда отправляют людей, которых тем или иным образом надо отблагодарить, чтобы они были лояльны управе и держали рот на замке. Горуправа окружила себя плотной завесой молчания. В ответах на вопросы членов ревизионной комиссии и прочих членов горсобрания управа постоянно прячется за постановления, которые объясняют, почему ответить на вопрос по существу невозможно. Например, в рабочем плане ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания есть проверка «Эффективность политики города Таллинна как собственника коммерческих предприятий, входящих в сферу влияния Таллинна». Эту проверку поставили в план в начале года, но она до сих пор даже не начиналось.
Извлечение из запроса оппозиции Михаилу Кылварту
– Зачем разрушающемуся зданию совет из шести человек?
– Целью ввода Горхолла в эксплуатацию является его восстановление как памятника культуры и создание конференц-центра, отвечающего международным требованиям. Этот проект позволит Таллинну принимать крупные международные конференции и культурные мероприятия и тем самым повысить привлекательность Эстонии, Таллинна и Балтийского региона как направления конференц-туризма. В 2017 году инициирована детальная планировка… Для реализации концепции многофункционального центра в предприятии создан совет из шести человек, состоящий из представителей разных сфер деятельности.
– Разве пять или даже три человека не справились бы с задачами?
– Такая оценка возможна только при очень поверхностном отношении. Занимаясь тематикой Горхолла в комплексе и на перспективу, управа пришла к заключению, что нужно усилить возможности совета. Также горсобрание сделало предложение рассмотреть возможность привлечения дополнительно экспертов с целью воплощения в жизнь необходимых планов развития…