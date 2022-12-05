Миллионы на коммуналку и зарплаты: Таллиннский горхолл разваливается и пожирает деньги таллиннцев

Представители оппозиции в горсобрании считают, что на «управлении» Горхоллом горожане только теряют деньги. «Горхолл сегодня разваливается. Страшно интересно было бы поучаствовать в заседании совета, на которое они собрались, чтобы обсудить стратегические решения насчет этого здания, – иронизирует председатель фракции ПР Кристен Михал. – Я готов поспорить, что никаких обсуждений нет. Нет смысла содержать большой совет, но они (центристы – прим. ред.) раздают своим людям посты, не требующие напряжения». Председатель фракции EKRE Март Каллас отреагировал на вопрос о Горхолле эмоционально: «Ничего я не думаю, что тут думать?! Давайте посмотрим на цифры за III квартал 2022 года: оборот – 17 567 евро, только налоги на рабочую силу – 33 764 евро, количество работников – 13! – возмущается Каллас. – А средняя зарплата у них – 1690 евро. Совет зачем-то увеличили до восьми членов! Зачем?»

Кристен Михал считает, что проектам вроде Горхолла нужны независимые эксперты, специалисты в своем деле, которые могут видеть проблемы и задавать неудобные вопросы. «Такие люди спросят, что тут вообще происходит? Им не нужно будет думать о своей зарплате или о том, что в городское предприятие пристроили их родственников. Разумеется, такие люди в советах неудобны, поэтому коалиция против их назначения через специальный комитет», – резюмирует Михал. Редакция запросила протоколы заседаний совета Tallinna Linnahall AS, но на эту просьбу отдел управы по коммуникациям так и не отреагировал.

Особый вопрос

Почему мероприятия, которые сегодня проходят в других городах, должны переместиться в Таллинн? Какие преимущества есть у нас для входа на рынок конференций?

Ану Лийнсоо. Фото: Kaupo Kikkas

АНУ ЛИЙНСОО, член правления Tallinna Linnahall AS

Важным критерием отбора в случае конференций является место расположения конференц-центра и история здания. Горхолл расположен очень удачно: недалеко от аэропорта, а вскоре будет проложена трамвайная линия, которая позволит удобно перемещаться между Горхоллом, портом, аэропортом и будущим терминалом Rail Baltic. Существенным аргументом с точки зрения продаж является и близость к Старому городу, куда можно прогуляться пешком. Также в окрестностях уже есть гостиницы. Кроме того, утвержденная детальная планировка позволяет строить гостиницы рядом с Горхоллом. В 2016 году Ernst & Young провел анализ экономического влияния и финансовых возможностей для строительства в Таллинне планируемого мультифункционального центра выставок и конференций. В результате исследования они пришли к выводу, что Горхолл – оптимальное место для организации конференц-центра, поскольку тут будет возможность проводить масштабные конференции, соответствующие международным стандартам. Расчеты, проведенные для получения господдержки, определили потенциальную годовую посещаемость в объеме около 132 000 посетителей. Кроме того, у Горхолла есть своя история, поскольку он был построен к Олимпиаде-80.