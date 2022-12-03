Владельцы собак обеспокоены: рассыпанная на дорогах соль вредит лапкам их питомцев

Владельцы собак в Пярну подняли в соцсетях вопрос: почему их питомцы не любят ходить по засоленным тротуарам и используют ли в этом году для защиты от скольжения более сильный хлорид, ведь известны случаи, когда подушечки лап у собак начинали кровить сразу после прогулки.