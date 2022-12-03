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Владельцы собак обеспокоены: рассыпанная на дорогах соль вредит лапкам их питомцев

Эно-Геррит Линк
Владельцы собак обеспокоены: рассыпанная на дорогах соль вредит лапкам их питомцев
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Собачка в тапочках.
Собачка в тапочках. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Владельцы собак в Пярну подняли в соцсетях вопрос: почему их питомцы не любят ходить по засоленным тротуарам и используют ли в этом году для защиты от скольжения более сильный хлорид, ведь известны случаи, когда подушечки лап у собак начинали кровить сразу после прогулки.

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