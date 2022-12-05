От редакции ⟩ Как свободный мир флиртует с тираниями

Конечно, ФИФА делает вид, что лишь отдает дань культурному многообразию. В случае с Катаром это звучит особенно лицемерно, потому что уголовное преследование ЛГБТ-сообщества – не культурная особенность, а удушение гражданских свобод. Столь же глупо выглядит и другая мантра ФИФА о том, что проведение крупных турниров в несвободных обществах поможет им стать более открытыми. Банкротство этой идеи хорошо заметно на примере России, к которой ФИФА применяла этот аргумент четыре года назад. Но план, мягко говоря, не сработал. РФ превратилась из гибридного агрессора в открытого и стала токсичной даже для ФИФА, отстранившей все российские команды от своих соревнований. Но даже самые справедливые санкции порой выглядят запоздалыми. Было бы честнее постановить, что главный футбольный турнир мира могут принимать только демократии. Такой подход исключал бы рекламу деспотий и защищал бы репутацию ФИФА.