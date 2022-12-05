Прямо перед началом ЧМ-2022 в Катаре ФИФА подтвердила запрет на использование сборными-участницами капитанской повязки в радужных цветах или с надписью One Love. Этот шаг вызвал резкую критику в западном мире, где политики и эксперты вновь заговорили о том, что крупнейшие спортивные форумы по экономическим причинам идут на уступки тираниям, что подрывает ценности международного спорта.
От редакции ⟩ Как свободный мир флиртует с тираниями
Вновь оказалась на виду статистика несчастных случаев при сооружении стадионов к ЧМ. По некоторым данным, на этих стройплощадках в Катаре погибли тысячи рабочих. Также критики ФИФА стали снова напоминать, что однополые сексуальные отношения в Катаре караются тюремным заключением (для мусульман теоретически возможна смертная казнь), и стыдить ФИФА за то, что она отдала свой главный турнир стране, чьи законы находятся в непримиримом противоречии с ныне универсальными демократическими ценностями.
Формально ФИФА их всячески поддерживает. Но отказаться от соблазна предложить Дохе высший уровень партнерства не смогла. До последнего времени ФИФА поддерживала власти Катара в их намерении исключить любые формы демонстрации ЛГБТ-символики на стадионах ЧМ-2022, требуя от игроков и фанатов отказаться от нее. Лишь после матчей первого тура групповой стадии ввиду усилившегося противостояния со стороны футбольных союзов западных стран ФИФА частично смягчила свою позицию. 24 ноября было объявлено, что со второго тура радужный флаг не будет изыматься у болельщиков и не сможет стать поводом для их задержаний или арестов.
Катар получил ЧМ вопреки не только гуманитарному, но и климатическому противопоказанию. Турнир всегда проводится летом, а в Катаре из-за адской жары летом в футбол играть невозможно. Кто-то считает, что Катар получил турнир «за взятку». Но более вероятно, что ФИФА стимулировала выбор хозяев ЧМ 2018 и 2022 годов с целью минимизировать организационные риски. Диктаторы и в России, и на Среднем Востоке могут тратить любые средства на что захотят, не опасаясь протестов. Такая ситуация гарантирует финансовое обеспечение проекта. Те же соображения побуждали МОК отдать Олимпиаду Пекину, несмотря на осуждение международным сообществом ситуации в Тибете или регионе Синьцзян. И МОК также соглашался с властями КНР, пресекавшими выступления на эти темы в ходе Олимпиады.
Конечно, ФИФА делает вид, что лишь отдает дань культурному многообразию. В случае с Катаром это звучит особенно лицемерно, потому что уголовное преследование ЛГБТ-сообщества – не культурная особенность, а удушение гражданских свобод. Столь же глупо выглядит и другая мантра ФИФА о том, что проведение крупных турниров в несвободных обществах поможет им стать более открытыми. Банкротство этой идеи хорошо заметно на примере России, к которой ФИФА применяла этот аргумент четыре года назад. Но план, мягко говоря, не сработал. РФ превратилась из гибридного агрессора в открытого и стала токсичной даже для ФИФА, отстранившей все российские команды от своих соревнований. Но даже самые справедливые санкции порой выглядят запоздалыми. Было бы честнее постановить, что главный футбольный турнир мира могут принимать только демократии. Такой подход исключал бы рекламу деспотий и защищал бы репутацию ФИФА.