Отправленные из Эстонии электрогенераторы прибыли в Украину

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД, отметив, что генераторы являются частью организованной в срочном порядке МИД Эстонии помощью жителям Украины, внутренне перемещенным лицам и украинским беженцам в Грузии, чтобы помочь пережить зиму.

«Сейчас, когда уже десятый месяц продолжается война России против Украины, а погодные условия становятся все более суровыми, мы сосредоточились на оказании гуманитарной помощи, чтобы облегчить человеческие страдания и помочь людям справиться с проблемами, вызванными преднамеренными и преступными нападениями России на гражданские объекты и жизненно важную инфраструктуру. Электрогенераторы сейчас крайне актуальная тема и присланные Эстонией генераторы будут установлены в общественных местах, например, в больницах. Эта партия помощи точно не будет последней, и помимо генераторов в Украину также планируется отправить кризисные продуктовые наборы, теплые вещи и денежную помощь», – отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Отгрузку 29 генераторов в Украину на этой неделе организовало НКО «Мондо» на выделенные Министерством иностранных дел средства в размере 84 115 евро. НКО Mondo также отправило в Украину 43 генератора, которые были приобретены при поддержке частных пожертвований. В Украине поступающую помощь и генераторы распределяет по необходимым местам партнерская организация Mondo «Восток SOS»

Наряду с помощью НКО Mondo, Министерство иностранных дел выделило 400 000 евро общественной организации Eesti Pagulasabi для денежной поддержки украинских граждан и вынужденных переселенцев на покупку твердого топлива, а также для денежной помощи украинским беженцам в Грузии, чтобы компенсировать им расходы на арендную плату, коммунальные платежи и отопление. Министерство иностранных дел также выделяет Спасательному департаменту 181 711 евро для отправки в Украину продуктовых наборов и теплой одежды.

Всего Министерство иностранных дел поддерживает оказание гуманитарной помощи Украине суммой в 665 826 евро.