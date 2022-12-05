Перед выборами в Рийгикогу поднимается вопрос о так называемых крышевых деньгах, то есть пособиях, выделяемых партиям для распределения на региональном уровне. Считаете ли вы подобную практику оправданной или ее следует прекратить? Каким вы видите будущее этой системы?
Мозговой штурм ⟩ Раздача крышевых денег – оправданная практика или политическая коррупция?
ЮРГЕН ЛИГИ, член Рийгикогу (Партия реформ)
Я всегда был против подобного распределения средств. Рийгикогу может напрямую или опосредованно принимать решения о целях, принципах и правилах расходования 16 миллиардов, парламент может даже выносить на голосование конкретные суммы. А крышевыми деньгами он унижает государство и себя, раздавая четыре миллиона мелкими суммами вне прозрачных государственных потоков.
В строках государственного бюджета должны просматриваться более стабильные основы, чем личное усмотрение депутата. Распределение бюджетных средств определяют законы, договоры и прочие документы, программы, тендеры, ходатайства, конкурсы, анализы, программы развития, бюджеты местных самоуправлений и политическая воля.
А крышевые деньги – это личная политическая крыша, деньги в обмен на поддержку. Поддержать спортивный клуб никогда не будет лишним, но по правилам ЭОК, или из личных средств. За счет государственного бюджета нельзя создавать преимущества перед конкурирующими клубами, исходя из приоритета семейных или дружеских связей.
Вся Эстония построена без коррупции, в общественных интересах, на общих принципах, исходя из равных возможностей. Тут усматривается ответственность каждого члена Рийгикогу. А крышевыми деньгами все это сводится на нет. Политики не генерируют деньги, а просто беспринципно забирают их у других.
ИВАРИ ПАДАР, член Рийгикогу (СДП)
На самом деле тема крышевых денег каждый год поднимается на последних этапах рассмотрения государственного бюджета. Подобное распределение денежных средств можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Но я считаю, что плюсы перевешивают минусы. В региональных инвестициях я вижу возможность хотя бы немного сократить отставание регионов и поспособствовать их развитию. За эти годы на крышевые деньги были отремонтированы многочисленные спортивные площадки, поселковые центры и другие принадлежащие волостям и городам объекты, закуплена новая мебель в школы и детские сады, поддержана деятельность волонтеров. Все это делается, как правило, с привлечением руководителей местных самоуправлений и местных жителей – эти люди лучше всех знают, где у них узкие места. Конечно, не обошлось без сомнительных случаев, от которых веяло коррупцией. Критика в адрес крышевых денег так же стара, как и сам процесс их распределения.
АНДРУС КААРЕЛСОН, предприниматель («Правые»)
Крышевые деньги – это, по сути, политическая коррупция, когда подарки напрямую обмениваются на выборные голоса. Эту практику следует прекратить. Субсидии, которые формально называются «региональными инвестициями», никаких реальных проблем не решают. Проблемы суб урбанизации и регионального развития следует решать путем системных преобразований, повышая доходную базу местных самоуправлений и наделяя их большими правами и свободами в решении своих собственных проблем.
В бюджет следующего года заложена сумма крышевых денег в размере четырех миллионов евро, то есть на треть больше, чем в этом году. Каждый член Рийгикогу сможет непосредственно перед выборами раздать почти на 10 000 евро больше, чем до этого. В то же время бюджетный дефицит страны, как и долговая нагрузка, растет, и все больше экспертов призывают к экономии. Когда видишь, как народные избранники распределяли субсидии в прошлом, становится понятно, что в итоге они все равно поддерживают «своих». То есть под вывеской помощи регионам от имени члена Рийгикогу или партии раздаются деньги, окупаемые голосами на выборах.
МАРЕК РЕЙНААС, член правления «Ээсти 200»
Партия «Ээсти 200» всегда была против раздачи крышевых денег, потому что эта система – квинтэссенция всего, что неправильно устроено в эстонской политике. Она мнимо прозрачная – во многих случаях мотивы выдачи или получения денег неизвестны. По сравнению с общим объемом государственного бюджета распределяется мизерная сумма. Но именно она вызывает общественные дискуссии, тогда как сам госбюджет превратился в огромное туманное пятно, в котором уже и сами члены Рийгикогу мало что понимают. Крышевые деньги вроде бы решают какие-то больные вопросы, но на самом деле выбор получателей помощи рождает новую несправедливость, потому что у других нуждающихся в поддержке не остается никаких шансов. Крышевые деньги – это чистой воды лицемерие. Наравне с решениями, преследующими благие цели, мы видим совершенно непрозрачные отчисления. Я рекомендую каждому гражданину требовать подробного отчета: кто, кому и на каком основании выделяет деньги.