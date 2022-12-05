Мозговой штурм ⟩ Раздача крышевых денег – оправданная практика или политическая коррупция?

ЮРГЕН ЛИГИ, член Рийгикогу (Партия реформ)

Вся Эстония построена без коррупции, в общественных интересах, на общих принципах, исходя из равных возможностей. Тут усматривается ответственность каждого члена Рийгикогу. А крышевыми деньгами все это сводится на нет. Политики не генерируют деньги, а просто беспринципно забирают их у других.

ИВАРИ ПАДАР, член Рийгикогу (СДП)

На самом деле тема крышевых денег каждый год поднимается на последних этапах рассмотрения государственного бюджета. Подобное распределение денежных средств можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Но я считаю, что плюсы перевешивают минусы. В региональных инвестициях я вижу возможность хотя бы немного сократить отставание регионов и поспособствовать их развитию. За эти годы на крышевые деньги были отремонтированы многочисленные спортивные площадки, поселковые центры и другие принадлежащие волостям и городам объекты, закуплена новая мебель в школы и детские сады, поддержана деятельность волонтеров. Все это делается, как правило, с привлечением руководителей местных самоуправлений и местных жителей – эти люди лучше всех знают, где у них узкие места. Конечно, не обошлось без сомнительных случаев, от которых веяло коррупцией. Критика в адрес крышевых денег так же стара, как и сам процесс их распределения.