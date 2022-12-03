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Член горсобрания решил отказаться от зарплаты в пользу города

rus.postimees.ee
Член горсобрания решил отказаться от зарплаты в пользу города
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Члены собрания местного самоуправления имеют право отказаться от компенсаций, для чего необходимо подать соответствующее заявление. В Ярвамаа несколько человек полностью или частично отказались от зарплат, чтобы поддержать городской или волостной бюджет в трудные времена.

Один из заместителей председателя горсобрания Пайде, представитель избирательного союза Paide – Inimeste linn Ало Аасма отказался от пятидесяти процентов компенсации. Заработная плата заместителей председателя Пайдеского горсобрания связана с зарплатой мэра.

Заработная плата мэра Пайде составляет 3800 евро, а компенсация заместителей председателя горсобрания составляет 25 процентов от этой суммы, или 950 евро. Таким образом, Аасма отказывается от 457 евро в месяц.

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