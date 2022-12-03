Война в Украине: можно ли ожидать начала мирных переговоров?

Что означают слова президента США Джо Байдена о том, что он готов «сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы понять, что у него на уме»; или когда канцлер Германии Олаф Шольц проводит первый часовой телефонный разговор с российским лидером с сентября?

Конечно, это не означает, что мирные переговоры на высоком уровне вот-вот начнутся.

Как сказал сам президент США, это может произойти только после того, как российский лидер заявит о своем желании прекратить войну в Украине. Этого пока не произошло.

Жалобы Кремля на то, что Вашингтон не признает суверенитет России над частями Украины, аннексированными в конце сентября, и что Запад вооружает Украину, неся ответственность за якобы неуступчивость Киева, не говорят о том, что мы находимся на пороге прорыва.

Но по мере того, как война затягивается, а в Украине наступает суровая зима, которая грозит новыми смертями, разрушениями и страданиями, вопрос о том, когда должны начаться мирные переговоры, не перестает звучать.

Недавние высказывания председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что необходимо ухватиться за возможность провести переговоры, вызвали шквал спекуляций о возможных разногласиях в администрации США.