Издатель ⟩ Книга превратилась в люксовый товар, выгодный только продавцу

Издатели при этом все шире используют скрытые приемы для заманивания покупателей. Помимо все более солидных, то есть дорогих обложек, расстояния между строк стали больше, шрифт – крупнее, бумага – объемнее (толще). Книга выглядит внушительной, удобной для чтения, кажется достойной инвестицией. Когда покупатель держит в руках такую книгу и смотрит на цену, все эти факторы вместе работают как вероятный аргумент для покупки. Но количество печатных знаков за одну денежную единицу становится меньше. И оказывается, что дело вообще не в их количестве.
С точки зрения покупателя, разглядывать книги в солидных уютных магазинах приятно и привлекательно. Только вот конечная покупка этих книг с течением времени обдумывается все более тщательно. Если каналы продаж и впредь останутся прежними, люди будут еще основательнее размышлять, прежде чем купить книгу. Вот так книга и стала товаром класса люкс. А тот, кто желает приобрести книгу, убеждается в том, что автор книги и ее издатель – алчные люди, наживающиеся на покупателях.
К сожалению, в цену книги, стоящей на полке в магазине, входит множество расходов, и все они должны уместиться (например, при розничной цене 30 евро и тираже 1000 экземпляров) примерно в 15 000 евро. Сюда входят гонорар автору, редактура, в том числе рецензирование и специальная вычитка научных книг, корректура, верстка, оформление, печать, элементарные расходы по сбыту и налоги. Многие статьи расходов не зависят от тиража, поэтому удельный вес расходов на экземпляр в маленьких тиражах выше. Соответственно, чем меньше тираж, тем выше цена экземпляра. Авторам приходится, как говорится, сосать лапу по той причине, что они единственные, на ком издатели еще могут сэкономить. Бумага и печатные станки идут по мировым ценам, на них не сэкономишь – либо покупаешь, либо нет.