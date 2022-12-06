Издатель ⟩ Книга превратилась в люксовый товар, выгодный только продавцу

Мысль эта не нова. Я предлагал эту идею Союзу издателей уже более десяти лет назад, но не получил ни одного отклика. Вероятно, реализация товара через пару оптовых фирм казалась издателям более удобной, чем создание собственной сети по продаже книг.

В начале века на местном рынке действовало несколько книжных оптовых баз и у издателей была возможность предлагать свой товар сетевым магазинам. Около десяти лет назад все свелось к двум оптовым фирмам под торговыми марками Rahva Raamat и Apollo. Вроде бы реализация книг стала проще, потому что обе компании предлагали издательствам как оптовые склады, так и развитую сеть магазинов. Постепенно эти же оптовые фирмы взяли на себя снабжение библиотек и поставку книг в супермаркеты.

Издатели смирились с тем, что рынок делят две фирмы, накидывающие себе около 30 процентов с экземпляра книги за посредничество. И на сегодняшний день этот показатель только вырос.