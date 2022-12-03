ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии открылась для посетителей рождественская деревня

Talveküla, которая работает уже несколько лет, в этом году особенная, потому что живущий в деревне уже 200 лет брат рождественского деда Йыулувана - Глямми - впервые открывает свою мызу и приглашает всех посмотреть город зайцев. Дух Рождества уже присутствует в деревне вовсю.

Интерес к Talveküla растет с каждым годом. «На наш взгляд, важно, чтобы семьи могли спокойно проводить вместе рождественские дни. Многие семьи сказали, что проводя у нас время, они наслаждаются очарованием и волшебством Рождества», — сказала хозяйка Talveküla Энни Ваарманн. Она добавила, что последние приготовления завершены и двери для посетителей открыты. «Мы надеемся, что люди найдут время, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно в Рождество: провести праздник с близкими», — отметила Ваарманн.

В Talveküla есть занятия для всей семьи. Вы можете научиться глазировать имбирные пряники на мызе и узнать много интересного о еде и сельскохозяйственных культурах в офисе гномов. Работает рождественская почта и ресторан Glämmi в старом кинозале. Кроме того, открыты выставка рождественских фигурок и игрушек и мини-зоопарк. Talveküla создает истинное рождественское чувство в каждом человеке, большом или маленьком. Тем, кому не хочется возвращаться домой, а хочется приключений, могут переночевать в глэмпингах с каминами.