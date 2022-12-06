Недавно общественность узнала, что предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко подозревают в криптовалютной афере и отмывании денег. Следом всплыл скандал, когда эти же ребята в 2019 году помогли деньгами Раймонду Кальюлайду перед выборами в Европарламент. Они на пару пожертвовали ему 25 тысяч.
Анастасия Тидо ⟩ «Избиение» Раймонда Кальюлайда палками EKRE выглядит очень плохо
На фоне полумиллиарда евро, которые они, по версии следствия, намыли, сумма Кальюлайду досталась неинтересная, но для честных политиков дело в принципе. И честные политики тут же нашлись. Председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас отправил парламентским партиям предложение отозвать Кальюлайда с поста председателя комиссии Рийгикогу по обороне.
«Немыслимо, чтобы комиссию возглавлял человек, которого поддерживают преступники с международным влиянием… Прямые или косвенные связи с международными преступниками представляют явную угрозу безопасности и наносят ущерб имиджу Эстонии в глазах наших союзников, – сообщил Пыллуаас. – Это особенно актуально сейчас, когда Россия ведет войну с целью разрушения независимости и территориальной целостности Украины и оказывает влияние на другие страны, в том числе на Эстонию».
Пальто депутата Пыллуааса сияет белизной, но его претензии, как представляется, совершенно неуместны. Во-первых, Турыгин и Потапенко пока лишь подозреваемые. Не стоит торопиться с ярлыками «преступников» до вынесения обвинительного приговора. Во-вторых, членов комиссии по обороне тщательно проверяет КаПо. Кальюлайд своих спонсоров никогда не скрывал, но должность и допуск к гостайне все же получил. Пусть каждый занимается своим делом. Депутат Пыллуаас все же не специалист в госбезопасности.
Если хочется поговорить об «ущербе имиджу Эстонии в глазах наших союзников» и о том, что «Россия ведет войну за разрушение независимости и территориальной целостности Украины и оказывает влияние на другие страны», то тут напрашивается невежливая поговорка «чья бы корова мычала». Давайте вспомним высказывание Марта Хельме «мы не за Россию, и не за Украину, мы за мир». Еще были его же комментарии к результатам выборов в США, после которых министр обороны Юри Луйк вынужден был извиняться перед союзниками и тоже сказал, что EKRE ставит под угрозу безопасность страны. Еще были расистские высказывания консерваторов в адрес темнокожих солдат из Великобритании. Тогда имидж Эстонии в глазах союзников EKRE почему-то не беспокоил.
Что касается спонсорских денег, то на этом может рухнуть любая политическая карьера, если мы пойдем по пути, предложенному EKRE. По закону частные лица могут жертвовать деньги политикам. Не только закон, но и здравый смысл не предусматривает проведения тщательной проверки доходов и моральных качеств людей, которые хотят пожертвовать деньги политику или партии.
Предположу, что никто не будет жертвовать деньги партиям, если сначала нужно будет проходить due diligence (или комплексный аудит), проверку на полиграфе и собеседование в Налоговом департаменте. Логика тут проста: даже если спонсор совершит что-то незаконное, но политик об этом не знал и знать не мог, требование для него наказания сложно счесть обоснованным.
У нас есть известный предприниматель, который годами жертвовал десятки тысяч разным партиям, а сейчас его обвиняют в совершении преступления. Вина этого предпринимателя пока не доказана, как и вина Потапенко и Турыгина. Тем не менее факты многочисленных пожертвований партиям были, и они известны всем. Почему-то Хенн Пыллуаас не требует от Центристской партии или «Отечества» снять своих людей со всех постов на том основании, что они брали у бизнесмена деньги, а он оказался нечестным. Предположительно оказался, так как это еще не точно. Хотите доказать, что политик что-то пообещал своим спонсорам взамен? А Пыллуаас именно на это намекает.
Что ж, доказывайте. Если это будет проделано в суде, тогда и обнаружится факт коррупции или торговли влиянием. Причем независимо от того, обвиняются ли спонсоры в чем-то еще, кроме покупки политика. Преступления спонсоров и их попытка повлиять на политика – это мухи с котлетами, которые следует рассматривать отдельно. Подкуп политика спонсором, которого ФБР не обвиняет в отмывании денег, все равно остается подкупом. Если же подкупа не было, то контроль за чужим криптобизнесом не входил в обязанности Раймонда Кальюлайда. Если завтра кто-то из спонсоров EKRE окажется под судом, я уверена, что нам скажут: «Вы не понимаете, это другое».