Анастасия Тидо ⟩ «Избиение» Раймонда Кальюлайда палками EKRE выглядит очень плохо

Что касается спонсорских денег, то на этом может рухнуть любая политическая карьера, если мы пойдем по пути, предложенному EKRE. По закону частные лица могут жертвовать деньги политикам. Не только закон, но и здравый смысл не предусматривает проведения тщательной проверки доходов и моральных качеств людей, которые хотят пожертвовать деньги политику или партии.

Предположу, что никто не будет жертвовать деньги партиям, если сначала нужно будет проходить due diligence (или комплексный аудит), проверку на полиграфе и собеседование в Налоговом департаменте. Логика тут проста: даже если спонсор совершит что-то незаконное, но политик об этом не знал и знать не мог, требование для него наказания сложно счесть обоснованным.

У нас есть известный предприниматель, который годами жертвовал десятки тысяч разным партиям, а сейчас его обвиняют в совершении преступления. Вина этого предпринимателя пока не доказана, как и вина Потапенко и Турыгина. Тем не менее факты многочисленных пожертвований партиям были, и они известны всем. Почему-то Хенн Пыллуаас не требует от Центристской партии или «Отечества» снять своих людей со всех постов на том основании, что они брали у бизнесмена деньги, а он оказался нечестным. Предположительно оказался, так как это еще не точно. Хотите доказать, что политик что-то пообещал своим спонсорам взамен? А Пыллуаас именно на это намекает.